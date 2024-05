Fix: MX-Saisonfinale in Spanien am 28./29. September 02.05.2024 - 15:48 Von Thoralf Abgarjan

© Infront Moto Racing Das Saisonfinale 2024 findet in Spanien statt

Das Finale der Motocross-WM 2024 wird am 28./29.September in im zentral-spanischen Cozar ausgetragen. Der MXGP of Castilla La Mancha versteht sich als Beitrag zur Regionalförderung der Provinz Ciudad Real.