Jeffrey Herlings: Überraschende Niederlage in Lyng

Red Bull-KTM-Ass Jeffrey Herlings musste sich im ersten 450er-Rennen der britischen Meisterschaft in Lyng überraschend Conrad Mewse (Honda) beugen. Den Tagessieg holte er sich dennoch.

Das Auftakt-Meeting zur britischen Meisterschaft in Lyng nutzte Red Bull KTM-MXGP-Star Jeffrey Herlings zu einer weiteren Standortbestimmung. Der 29-jährige Niederländer war in der Grafschaft Norfolk der klare Favorit. In Lauf 1 bekam er jedoch viel zu tun, denn Conrad Mewse (Honda) tobte an der Spitze. Herlings fuhr im Finish mehrere schnellste Runden am Stück, kam jedoch nicht mehr am Briten vorbei.

Am Ende gewann Mewse – er fährt für das Honda-Team von Dave Thorpe – knapp mit 0,7 Sekunden Vorsprung auf ‹The Bullet›. Herlings war bei einsetzendem Regen bei einer Aufwärts-Passage bereits fast auf gleicher Höhe mit dem Briten. Die am Ende sehr aufgeweichte Piste ließ aber nicht viele Manöver zu. Starker Dritter wurde im ersten Rennen Jason Meara auf GASGAS.

Erstaunlich: Der ehemalige MX2-WM-Fahrer Mewse verteidigte die Spitze in der letzten Runde noch mit seiner persönlich schnellsten Rennrunde. Die beiden fuhren in einer eigenen Liga; Mewses schnellste Runde war jedoch nur um 0,3 Sekunden langsamer als jene von Herlings. Josh Gilbert fuhr auf der langen Sandpiste um acht Sekunden langsamer.

Im zweiten Rennen rückte Herlings dann jedoch die Verhältnisse in klarer Form wieder zurecht. Der fünffache Weltmeister gewann mit 47 Sekunden Vorsprung auf Mewse. Herlings hatte dabei schon früh im Rennen die Spitze übernommen und zog danach davon. Dahinter sicherte sich Josh Gilbert Platz 3.

Die schnellste persönliche Rennrunde von Herlings war diesmal um 2,3 Sekunden schneller als jene von Mewse. Für Herlings, der somit noch den Tagessieg holte, geht es diese Woche nach Agueda in Portugal, wo das fünfte Event der MXGP 2024 auf dem Programm steht.

In der MX2-Klasse gewann der Niederländer Cas Valk für das SS24-Team von Shaun Simpson vor WM-Fahrer Jack Chambers mit der DRT-Kawasaki von Steve Dixon. Routinier und Ex-Vize-Weltmeister Tommy Searle holte die Ränge 3 und 4. Rückkehrer Jake Nicholls holte sich im ersten Durchgang Platz 4.