Agueda: Tim Gajser (HRC) holt im Schlamm auf

Mit seinem Sieg im MXGP Qualifikationsrennen von Agueda verkürzte HRC-Werksfahrer Tim Gajser seinen Rückstand auf WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) auf 7 Punkte. Für Sonntag werden ebenfalls Schlammrennen erwartet.

MXGP Qualifikationsrennen zum Grand-Prix of Portugal in Agueda: Die Regenfälle, die bereits den MX2-Piloten arge Probleme bereiteten, ließen vor dem Start nach, aber der Kurs war dennoch gespickt mit vielen tiefen und schlammigen Spurrinnen. HRC-Werksfahrer Tim Gajser war einer von nur 3 Piloten, der in die Besichtigungsrunde ging. Er fand auf den Außenlinien einige Spuren, die er nach dem Start zum Rennen auch umgehend nutzen konnte.

Den Holeshot gewann wieder einmal WM-Leader Jorge Prado (GASGAS), aber Tim Gajser und Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) flogen über die Außenlinien heran und gingen am Spanier vorbei. Prado verlor danach seinen Rhythmus und wurde noch in der ersten Runde bis auf den 6. Platz durchgereicht. Der Spanier signalisierte seiner Boxen-Crew, dass er Sichtprobleme hatte und die Goggle-Lane ansteuern wollte. Zwar deutete er mehrmals einen Stopp an, entschied sich dann aber in letzter Sekunde anders und fuhr das Rennen weiter. Danach profitierte er von den Stürzen der beiden Fantic-Werksfahrer Glenn Coldenhoff und Brian Bogers. Coldenhoff konnte wieder aufholen und so konnte Prado am Ende auf Rang 7 nur 4 WM-Punkte retten.

Tim Gajser geriet am Ende noch einmal unter Druck, denn Herlings legte einen Endspurt ein. Der Niederländer verlor aber durch Überrundungen wieder an Boden und kam nicht mehr nah genug an Gajser heran. Kosak-KTM-Pilot Maximilian Spies rangierte im Mittelfeld und fiel am Ende auf Rang 16 zurück.

Mit Gajsers Sieg und Prado auf P7 verkürzte sich Gajsers Rückstand in der WM-Tabelle von 13 auf nur noch 7 Punkte. Somit wird es am Sonntag im Kampf um die WM-Führung definitiv spannend. Viel wird von den Streckenbedingungen infolge der zu erwartenden Regenfälle abhängen. Die prognostizierte Regenwahrscheinlichkeit beträgt in den Vormittagsstunden 96%. Am Nachmittag sinkt die Regenwahrscheinlichkeit auf 60 bis 70 %. Es wird also auch morgen sehr wahrscheinlich weitere Schlammrennen geben.

MXGP Qualifikationsrennen Agueda (Portugal):

1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

5. Pauls Jonass (LT), Honda

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

7. Jorge Prado (E), GASGAS

8. Alvin Östlund (S), Honda

9. Isak Gifting (S), Yamaha

10. Benoit Paturel (F), Yamaha

11. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna

12. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

13. Ben Watson (GB), Beta

14. Cornelius Toendel (N), KTM

15. Kevin Horgmo (N), Honda

16. Maximilian Spies (D), KTM

17. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

…

21. Valentin Guillod (CH), Honda

…

24. Mark Scheu (D), Husqvarna

...

DNS:Tom Koch (D), KTM

DNS: Kevin Brumann (CH), Husqvarna