Liam Everts (KTM): Quali-Sieg im Schlamm

Der belgische Red Bull KTM Werksfahrer Liam Everts gewann das MX2-Qualifikationsrennen im portugiesischen Agueda. Regenfälle hatten die Hartbodenstrecke in eine Schlammwüste verwandelt.

Die Wetterbedingungen verschlechterten sich im portugiesischen Agueda am Samstag-Nachmittag zunehmend und verwandelten die Strecke in eine schwierige und rutschige Schlammwüste. Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen legte im Zeittraining die schnellste Rundenzeit vor, startete von der Pole-Position und ging in Führung. Bereits in der ersten Runde ging er im tiefen Schlamm zu Boden. Auch WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna), Sacha Coenen und Mikkel Haarup stürzten. Yamaha-Werksfahrer Rick Elzinga übernahm für einige Runden die Führung, bevor Trentino-Sieger und Schlamm-Spezialist Liam Everts (KTM) die Lücke schloss und die Führung übernahm.

Kay de Wolf startete eine Aufholjagd und erreichte die Punkteränge, doch ein weiterer Sturz warf ihn erneut zurück. Am Ende rettete der niederländische WM-Leader auf dem 10. Platz einen WM-Punkt. Titelverteidiger Andrea Adamo (Red Bull KTM) ging auf Rang 11leer aus.

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder fuhr auf P4 ein unauffälliges und solides Rennen und sicherte sich damit 7 wertvolle WM-Punkte.

Der Gesamtsieger des Trentino-Grand-Prix, Liam Everts, strauchelte an der Spitze zwar auch mehrmals, aber er konnte sein Motorrad immer wieder abfangen und holte am Ende mit einem Vorsprung von 28 Sekunden vor Rick Elzinga und Hakon Osterhagen seinen ersten Quali-Sieg.

MX2 Qualifikationsrennen Agueda:

1. Liam Everts (B), KTM

2. Rick Elzinga (NL), Yamaha

3. Hakon Osterhagen (N), Honda

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna

6. Jens Walvoort (NL), KTM

7. Marc Quentin Prugnieres (F), Kawasaki

8. Thibault Benistant (F), Yamaha

9. Yago Martinez (E), TM

10. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

11. Andrea Adamo (I), KTM

12. Oriol Oliver (E), KTM

13. Jack Chambers (USA), Kawasaki

14. Sacha Coenen (B), KTM

15. Leopold Ambjörnson (S), Husqvarna

16. Mikkel Haarup (DK), Triumph

...

26. (DNF) Camden McLellan (ZA), Triumph, 126, (-87)

DNS: Marc-Antoine Rossi (F), GASGAS