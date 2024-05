Vorschau St. Jean-d'Angély: Wechselhafte Bedingungen

Am kommenden Wochenende wird in Saint-Jean-d'Angély der 7. Lauf der Motocross-WM 2024 ausgetragen. Auf der Traditionsstrecke im Südwesten Frankreichs werden wechselhafte Bedingungen erwartet.

In der Motocross WM geht es Schlag auf Schlag mit dem 7. Lauf der Motocross-WM 2024 weiter. Saint-Jean-d'Angély, der Austragungsort an der Westküste Frankreichs, ist in der Motocross-WM seit 1984 eine feste Größe. In den Jahren 2000 und 2011 fand hier das Motocross der Nationen statt. Beide Nations gewannen übrigens die Amerikaner. Im Jahre 2011 mischte ein gewisser Ken Roczen das Nationencross auf, als er im ersten Rennen (MX1 gegen MX2) mit dem unterlegenen MX2-Bike Ryan Dungey auf der 450er überholte und hinter Chad Reed Zweiter wurde. Mit den Plätzen 2 und 4 wurde der Deutsche auch bester MX2-Pilot. Bei diesem Event herrschten sehr wechselhafte Bedingungen. So ähnlich könnte es am kommenden Wochenende auch werden, denn die Wetterprognosen sagen sehr wechselhafte Bedingungen mit Regenschauern voraus. Richtig schlammig wie in Portugal wird es aber nach dem Stand der Dinge nicht werden.

Berühmt-berüchtigt ist die Strecke durch ihre charakteristische Hanglage, auf der es mehrere Auf- und Abfahrten mit weiten Bergabsprüngen gibt, die besonders bei Regenwetter tückisch glatt und gefährlich werden können. 2011 riss sich Antonio Cairoli bei einem Crash den Lenker komplett von der Gabelbrücke ab.

In der MXGP Premiumklasse tritt der spanische Titelverteidiger Jorge Prado (GASGAS) nach 3 Siegen auf seiner Heimstrecke in Lugo wieder mit dem 'redplate' des Tabellenführers an. Sein Vorsprung ist mit 2 Punkten jedoch marginal klein und sein Verfolger Tim Gajser hat besonders auch in Spanien gezeigt, dass er den Speed für Top-Ergebnisse hat.

Romain Febvre (Kawasaki) dürfte für seinen Heim-Grand-Prix eine Extra-Portion Motivation im Gepäck haben und von den einheimischen Fans entsprechende Unterstützung erfahren. Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) stand in Lugo auf dem zweiten Podiumsplatz. 'The Bullet' kommt von Rennen zu Rennen zunehmend besser in Schwung. Sein Problem waren zuletzt die Starts. Wenn er in Frankreich gut aus dem Gatter kommt, wird auch mit ihm zu rechnen sein.

MXGP WM-Stand nach 6 von 20 Events:



1. Jorge Prado (E), GASGAS, 298 Punkte

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 296 (-2)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 267, (-31)

4. Jeffrey Herlings (KTM), 246, (-52)

5. Pauls Jonass (LT), Honda, 217, (-81)

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 193, (-105)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 191, (-107)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 179 (-119)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 120 (-178)

10. Kevin Horgmo (N), Honda, 115, (-183)

…

19. Tom Koch (D), KTM, 40, (-258)

…

23. Maximilian Spies (D), KTM, 27, (-271)

In der MX2-WM ist der niederländische Nestaan Husqvarna Werksfahrer Kay de Wolf weiterhin der Gejagte. Liam Everts (KTM) konnte ihm in dieser Saison schon zwei Grand-Prix-Siege abluchsen und sein Teamkollege Lucas Coenen gewann den Grand Prix of Galicia vor einer Woche.

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder konnte trotz seines Schlüsselbeinbruchs in Lugo 32 wichtige WM-Punkte sammeln und damit den zweiten Platz in der WM-Tabelle behaupten. In Saint-Jean-d'Angély wird der Deutsche von seiner normalen Beweglichkeit in der Schulter immer noch weit entfernt bleiben und deshalb geht es für ihn in erster Linie darum, wieder möglichst viele Punkte mitzunehmen und das Risiko einer erneuten Verletzung der verschraubten Schulter zu minimieren.

Lokalmatador Thibault Benistant (Yamaha) wird nach seinem etwas unglücklich verlaufenen Grand Prix in Lugo definitiv seinen Heimvorteil nutzen wollen.

MX2 WM Stand nach 6 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 292 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 248, (-44)

3. Liam Everts (B), KTM, 230, (-62)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 226, (-66)

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 223, (-69)

6. Andrea Adamo (I), KTM, 211 (-81)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 190 (-102)

8. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 182, (-110)

9. Sacha Coenen (B), KTM, 141, (-151)

10. Camden McLellan (ZA), Triumph, 126, (-166)

Im Rahmenprogramm wird der 4. Lauf der EMX250 und das 5. Event der EMX125 Europameisterschaftsklassen ausgetragen. In der EMX250 hat der Italiener Valerio Lata (GASGAS) die Führung übernommen. In der EMX125 ist der ungarische Fantic-Pilot Noel Zanocz weiterhin Meisterschaftsführender.

So können die Rennen verfolgt werden *):

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 18. Mai 2024:



12:00 - Studio Show mit Paul Malin

14:55 - EMX125 Lauf 1

15:40 - EMX250 Lauf 1



16:25 - MX2 Qualifikationsrennen

17:10 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 19. Mai 2024:



09:10 - EMX125 Lauf 2

11:25 - EMX250 Lauf 2

13:00 - MX2 Lauf 1

14:00 - MXGP Lauf 1

16:00 - MX2 Lauf 2

17:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr