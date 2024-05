Simon Längenfelder (GASGAS) im Deutschland-Look

Einige der deutschen WM-Piloten haben sich für ihren Heim-Grand-Prix etwas ganz Besonderes einfallen lassen und treten im schwarz-rot-gelben Deutschland-Design auf. Am Kurs wurden weitere Modifikationen vorgenommen.

Am Freitag vor dem Grand Prix of Germany traten die WM-Piloten im Talkessel von Teutschenthal zum ersten Mal zu ihrem Starttraining an. Nach den Regenfällen am Donnerstag blieb es am Freitag überwiegend trocken und die Strecke präsentierte sich in hervorragendem Zustand. Die Zeltplätze sind bereits gut gefüllt und über die weitläufigen Anlagen erklingen schon die zahlreichen 'Fichtenmopeds' der Fans und geben damit einen akustischen Vorgeschmack auf das WM-Wochenende im Talkessel.

Einige der deutschen Fahrer werden zu ihrem Heim-Grand-Prix mit einem Spezialdesign in den deutschen Nationalfarben antreten. Sowohl GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder als auch Kosak-KTM-Pilot Maximilian Spies wurden im Schwarz-Rot-Gold-Trikot während des Starttrainings gesichtet.

An der Strecke wurden viele Verbesserungen vorgenommen: Der Bergab-Sprung des zweiten Berges ist jetzt wie ein Skisprunghang parabolisch gestaltet. Die Fahrer haben damit zwar eine geringere Flughöhe, dürften aber jetzt noch weiter ins Tal springen können. Am vierten Berg gibt es einen neuen Doppelsprung, der als Step-Up gestaltet wurde. Der Sprunghügel im Infield der Strecke wurde mit einer Splitlane erweitert.

Erstmals ist im Paddock des Talkessels die britische Traditionsmarke Triumph präsent. Neben dem Zelt des MX2-Factory-Teams wurde eine repräsentative Hospitality errichtet. Die Motorräder werden an einem zusätzlichen Stand im Paddock präsentiert.

Die Wettervorhersagen schwanken weiterhin. Am Samstagvormittag könnte es noch einmal Regenschauer geben, aber am Sonntagnachmittag, wenn die Qualifikationsrennen stattfinden, sinkt die Regenwahrscheinlichkeit wieder. Am Sonntag könnte es am Vormittag noch einmal regnen, aber die Regenwahrscheinlichkeit ist bereits auf unter 50% gesunken und am Nachmittag soll es kaum weitere Schauer geben.

Im Film sind einige Eindrücke vom Freitag zusammengefasst.