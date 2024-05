Alle deutschen Piloten beim Heim-GP auf einen Blick 30.05.2024 - 18:21 Von Thoralf Abgarjan

© Thoralf Abgarjan Im vergangenen Jahr wurden die deutschen Fahrer frenetisch gefeiert

Beim Grand Prix of Germany am kommenden Wochenende im Talkessel von Teutschenthal werden in allen Klassen zahlreiche deutsche Athleten mit einer Wildcard am Startgatter stehen. Allein in der MXGP starten 10 Deutsche.