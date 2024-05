Deutschland-Grand-Prix: Wetterprognose und Zeitplan

Im Fahrerlager des Talkessels werden die Plätze bezogen und die Teams schlagen ihre Zelte auf. Die Wetterprognosen für das Wochenende sind noch unzuverlässig. Am Donnerstag gab es einige Regenschauer.

Am Donnerstag vor dem Grand-Prix-Wochenende im Talkessel von Teutschenthal reisen die Teams an und schlagen ihre Zelte auf. Auch die ersten Fans sind schon angereist. Nachdem es am Donnerstag um die Mittagszeit etwas geregnet hatte, blieb es am frühen Nachmittag zunächst trocken, bevor es einen weiteren Regenschauer gab. Die Wetterprognosen für das Wochenende sind je nach Quelle noch sehr unterschiedlich. Möglicherweise könnte es am Samstagvormittag noch weitere Regenfälle geben. Ab Samstagnachmittag soll es aber nach derzeitigem Stand der Wetterprognosen keine weiteren Regenfälle geben.

Teutschenthal liegt im Regenschatten des Harzes und gehört im Jahresmittel zu den niederschlagsärmsten Regionen Deutschlands, weshalb es in der langen Geschichte des Talkessels nur wenige Schlammrennen gab.

Im Rahmenprogramm des Deutschland-Grands-Prix findet der 4. Lauf der Damen-WM und der 5. Lauf der EMX250 statt. Außerdem wird am Samstag der erste Lauf der Elektroklasse MXE gestartet.

Das ist der detaillierte Zeitplan für den Grand Prix of Germany.

Freitag, 31.5.2024



10:00 – Technische Abnahme (bis 18:00)

16:00 – Start-Training MXGP

16:30 – Start-Training MX2

Samstag, 1.6.2024:



09:05 – Demonstration Startanlage

09:10 – Freies Training WMX

09:40 – Freies Training EMX250

10:10 – Zeittraining MXE

10:30 – Freies Training MX2

11:00 – Freies Training MXGP

11:30 – Onboard Kamera

11:55 – Qualifikationstraining WMX

12:30 – Qualifikationstraining EMX250

13:15 – MXE Lauf 1

13:40 – Zeittraining MX2 (25 Min.)

14:15 – Zeittraining MXGP (25 Min.)

15:00 – WMX Lauf 1 (20 Min. + 2 Runden)

15:45 – EMX250 Lauf 1 (25 Min. + 2 Runden)

16:35 – Qualifikationsrennen MX2 (20 Min. + 2 Runden)

17:25 – Qualifikationsrennen MXGP (20 Min. + 2 Runden)

Sonntag, 2.6.2024:



09:45 - WMX Lauf 2 (20 Min. + 2 Runden)

10:25 - MX2 Warmup

10:45 - MXGP Warmup

11:10 - MXE Lauf 2

11:55 - EMX250 Lauf 2, (25 Min. + 2 Runden)

Wertungsläufe:



13:15 – MX2 Lauf 1, (30 Min. + 2 Runden)

14:15 – MXGP Lauf 1, (30 Min. + 2 Runden)

16:10 – MX2 Lauf 2, (30 Min. + 2 Runden)

17:10 – MXGP Lauf 2, (30 Min. + 2 Runden)

Informationen zu Anreise, Camping und Tickets finden Sie hier.