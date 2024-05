WM-Kalender-Update für Grand Prix in Indonesien

Die beiden Indonesien Grands Prix Ende Juni und Anfang Juli finden als Double-Header auf dem WM-Kurs in Lombok statt. Die Veranstaltung in Samota-Sumbawa wurde aus dem Kalender gestrichen.

Die Hintergründe für das am heutigen Freitag, dem 24. Mai veröffentlichte Kalenderupdate sind noch nicht bekannt, aber das Gerücht um die beiden WM-Läufe in Indonesien kursierte schon während der letzten Tage.

Jetzt hat Serienvermarkter Infront Moto Racing offiziell bekanntgegeben, dass der am 30. Juni in Sumbawa geplante Grand-Prix nicht stattfindet. Er wird durch den West Nusa Tenggara Grand-Prix ersetzt und wird ebenfalls in Lombok stattfinden, auf derselben Strecke, wo am 7. Juli der zweite Indonesien-Grand-Prix geplant ist.

Das bedeutet: In Indonesien findet ein Double-Header an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden auf der selben Strecke in Lombok statt.

WM Kalender 2024, Stand, 24. Mai 2024



02. 06. - MXGP of Germany, Teutschenthal, WMX, EMX250

09. 06. - MXGP of Latvia Kegums, EMX250, EMX125

16. 06. - MXGP of Italy, Maggiora, WMX, EMX125

30. 06. - MXGP of West Nusa Tenggara, Lombok

07. 07. - MXGP of Lombok, Lombok, Indonesien

21. 07. - MXGP of Czech Republic, Loket, EMX65, EMX85, EMX2t

28. 07. - MXGP of Flanders, Lommel, EMXOpen, EMX250

11. 08. - MXGP of Sweden, Uddevalla, EMX250, EMX125

18. 08. - MXGP of the Netherlands, Arnhem, WMX, EMX125

25. 08. - MXGP of Switzerland, Frauenfeld, EMX250, EMX125

08. 09. - MXGP of Turkey, Afyonkarahisar, WMX, EMX250

15. 09. - MXGP of China, Shanghai

29. 09. - MXGP of Castila La Mancha, Cózar, EMX250, EMX125

06. 10. - Motocross of Nations, Matterley Basin (GBR)