Jeffrey Herlings (KTM): «GP-Sieg ist überwältigend»

Red-Bull-KTM-Motocrosser Jeffrey Herlings sicherte sich in Kegums in der Klasse MXGP den 104. Grand-Prix-Triumph seiner Karriere und konnte eine Durststrecke von zwölf Monaten hinter sich lassen.

Jeffrey Herlings durfte mit dem MXGP-Team von Red Bull KTM bei schwierigen Verhältnissen im Sand von Kegums nicht nur über den Triumph in Durchgang 1 jubeln. Der 29-jährige Niederländer sicherte sich in Lettland nach Rang 3 im zweiten Rennen auch noch den Grand-Prix-Sieg – es war Nummer 104 für den fünffachen Weltmeister und der erste in der Saison 2024.

Mit dem Renntag ist Herlings sehr zufrieden: «Ich konnte den Leuten zeigen, dass ich noch immer fahren kann. Nach Grand-Prix-Sieg 103 hat es etwas gedauert mit Nummer 104. Ich hatte diesmal zwei gute Starts. Ich hoffe, ich kann das so beibehalten, denn es war zuletzt ein Schwachpunkt. In Lauf 1 war ich der Schnellste. Das Podium war das Ziel, der Sieg ist überwältigend! Zu Beginn von Lauf 2 hatte ich nicht ganz die Pace, um mit Jorge Prado und Tim Gajser mitzuhalten. Ich habe sie aber auch nie ganz aus den Augen verloren. Am Ende bin ich zwar wieder an sie rangekommen, konnte sie aber nicht überholen – sie waren beide sehr schnell unterwegs.»

Beeindruckend: Für Herlings war es bereits der achte Grand-Prix-Sieg seiner Karriere in Kegums. Exakt vor einem Jahr hatte der niederländische Sandkönig in Lettland seinen letzten Grand Prix gewonnen. Vor dem Italien-Klassiker in Maggiora am kommenden Wochenende hat Herlings 68 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Tim Gajser (Honda), der sich das Red Plate in Kegums von Jorge Prado (Red Bull GASGAS) zurückholen konnte.

Grand Prix von Lettland, Kegums:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 1-3

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-2

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 7-1

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 3-4

5. Brian Bogers (NL), Fantic, 4-5

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 6-7

7. Kevin Horgmo (N), Honda, 5-10

8. Valentin Guillod (CH), Honda, 10-8

9. Cornelius Toendel (N), KTM, 8-11

10. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 14-6

WM-Stand nach 9 von 20 Events:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 454 Punkte

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 450, (-4)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 386, (-68)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 317, (-137)

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 299, (-155)

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 289, (-165)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 277, (-177)

8. Pauls Jonass (LV), Honda, 274, (-180)

9. Kevin Horgmo (N), Honda, 188, (-266)

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 175, (-279)