MX2-Sensation Valerio Lata: Wer ist der GASGAS-Pilot?

Der italienische Wildcard-Fahrer Valerio Lata ließ die Fans im Lauf der Motocross-WM MX2 in Maggiora jubeln und sprang am Ende des Tages sogar auf das Podium. Wir stellen den GASGAS-Piloten vor.

Valerio Lata sorgte beim italienischen Motocross-Grand Prix in Maggiora für eine echte Sensation. Der Italiener, der Mitglied der Sportleistungsgruppe ‹Fiamme Oro› der Polizei ist und per Wildcard in die MX2-WM befördert wurde, holte im ersten Durchgang Rang 5. Im zweiten Rennen kam im Hexenkessel der Tifosi mit Platz 3 sogar noch eine Steigerung. Lata fuhr das gesamte Rennen über auf der dritten Position und sprang damit in der Tageswertung neben Sasha Coenen und Liam Everts (beide Red Bull-KTM) auf das Tagespodium.

Aber wer ist Valerio Lata? Der Römer ist 18 Jahre alt, feiert Anfang Juli seinen 19. Geburtstag. Für Lata, der für das Beddini GASGAS-Junior Factory Team fährt, war es der zweite WM-Einsatz nach dem Event in Lugo in Spanien. Regulär fährt Lata in der EMX 250-Klasse, wo er im Moment im Klassement Rang 4 belegt.

«Es ist einfach unglaublich, ich finde keine Worte», jubelte Lata, der im Jahr 2014 mit Motocross-Rennen begann und durch sein klassisch dunkelrotes Fiamme Oro-Trikot auf der Strecke leicht auszumachen ist. «Für mich ist ein absoluter Traum wahr geworden. Für Moment wie diese arbeite ich jeden Tag. Ich möchte mich bei all jenen bedanken, die hinter mir stehen – der Support ist unglaublich und bedeutet für mich alles.»

Lata analysierte zu den Rennen: «Mir sind sehr gute Starts gelungen und ich denke, ich bin gut gefahren. Es war auf dieser Strecke sehr schwer zu überholen. Mit den Rängen 5 und 3 auch noch auf dem Podium zu stehen, ist für mich gerade hier in Italien jenseits meiner wildesten Träume!»

Mit seinem dritten Tagesrang war Lata in Maggiora auch vor Weltmeister Andrea Adamo (Red Bull KTM), der vor knapp einem Jahr in Maggiora noch der gefeierte Star war und den Titel gewann. Die Leistung von Valerio Lata war vor allem in Lauf 2 beeindruckend. Zunächst biss sich Simon Längenfelder (Red Bull-GASGAS) und danach auch Everts die Zähne am schmächtigen Italiener aus, der unter dem tosenden Applaus der Fans souverän und ohne Fehler blieb.

Ergebnis MX2 Maggiora:

1. Sacha Coenen (B), KTM, 4-1

2. Liam Everts (B), KTM, 1-4

3. Valerio Lata (I), GASGAS, 5-3

4. Andrea Adamo (I), KTM, 3-5

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 2-8

6. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 10-2

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 7-6

8. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 8-7

9. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 9-10

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 11-9

MX2-WM-Stand nach 10 von 20 Events:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 473 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 425, (-48)

3. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 421, (-52)

4. Liam Everts (B), KTM, 394, (-79)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 368 (-105)

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 314, (-159)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 300 (-173)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 278, (-195)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 226, (-247)

10. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 197, (-276)