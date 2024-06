Sieger Tim Gajser: Kleinen Jungen zu Tränen gerührt

MXGP-Ass Tim Gajser aus dem Honda-Werksteam holte bei der Motocross-WM in Maggiora den Grand-Prix-Sieg und durfte sich nach seiner starken Vorstellung über sehr emotionale Momente mit jungen Fans freuen.

Tim Gajser sorgte beim italienischen Motocross-Grand-Prix in Maggiora nicht nur auf dem Podium für Emotionen bei seinen zahlreichen mitgereisten Fans, der 27-jährige Honda-Star nahm sich auch einmal mehr im Fahrerlager außerhalb des Protokolls Zeit für seine Anhänger.

Besonders ins Auge stach eine Aktion nach Lauf 2, als ein kleiner junge im «Tiga-243»-Shirt dem Slowenen um den Hals fiel und vor Freude sogar kurz in Tränen ausbrach. Nach dem gemeinsamen Foto wurde der Bub mutig und fragte Gajser nach seinem Trikot. Dieser zögerte nicht lange und streifte sich das Rennleibchen vom Körper. Der kleine Fan konnte sein Glück kaum fassen – dessen Vater bedankte sich artig mit Handschlag beim Champion. Wenig später, als sich der Junge eilig das Shirt übergezogen hatte, kehrte er für einen erneuten Fototermin mit dem fünffachen Weltmeister zurück.

Gajser zeigte sich nach dem Sieg beim Klassiker in Maggiora sehr erleichtert, zumal WM-Rivale Jorge Prado (Red Bull GASGAS) nach seinem Sturzfiasko in Durchgang 2 nun 34 Punkte Rückstand hat. «Es ist großartig, wieder einen Grand Prix zu gewinnen und das mit drei guten Rennen. Ich bin ein wenig enttäuscht wegen des kleinen Ausrutschers im zweiten Lauf am Sonntag, sonst hätte ich drei Siege holen können. Aber ich kann nicht klagen, wie Maggiora gelaufen ist. Jeder arbeitet im Team extrem hart für solche Tage. Jetzt haben wir ein Wochenende Pause, bevor es nach Indonesien geht. Ich freue mich darauf, das wird für mich eine neue Piste sein und das ist immer schön.»

Der Slowene, der längst erfolgreichster Honda-Crosser der WM-Geschichte ist und sich im vergangenen halben Jahr ein schmuckes neues Zuhause direkt am Marburger Skiberg Pohorje hat errichten lassen, bereitet sich nun auf das Indonesien-Doppel vor. Am Dienstag steigt er mit seiner Crew in den Flieger nach Südostasien.

Ergebnisse MXGP Maggiora/I:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-2

2. Jeffrey Herlings (KTM, 3-1

3. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 5-3

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-5

5. Brian Bogers (NL), Fantic, 6-4

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 7-10

7. Benoit Paturel (F), Yamaha, 10-9

8. Jan Pancar (SLO), KTM, 12-8

9. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 8-12

10. Jorge Prado (E), GASGAS, 2-24 (DNF)

WM-Stand nach 10 von 20 Events:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 511 Punkte

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 477, (-34)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 440, (-71)

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 339, (-172)

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 332, (-179)

6. Romain Febvre (F), Kawasaki, 327, (-184)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 302 (-209)

8. Pauls Jonass (LT), Honda, 274, (-237)

9. Brian Bogers (NL), Fantic, 213 (-298)

10. Kevin Horgmo (N), Honda, 206, (-305)