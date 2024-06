Mattia Guadagninis: Kritische Rettungsaktion im Video

Mattia Guadagnini (Husqvarna) flog in der ersten Runde des MXGP-Qualifikationsrennens in Indonesien in einer Sprungkombination ab und konnte sich vor den nachfolgenden Fahrern gerade noch in Sicherheit bringen.

Schon in der ersten Runde des Qualifikationsrennens in Indonesien kam es zu einem heftigen Crash. Tim Gajser (Honda) ging nach dem Start in Führung. Es folgten Jeffrey Herlings (KTM) und Brian Bogers (Fantic). Bogers versuchte, den Monster-Triple-Jump in einem gewaltigen Satz zu nehmen, was ihm aber nicht gelang. Bogers setzte auf der Kuppe des dritten Hügels auf und konnte sein Motorrad gerade noch abfangen. In der ersten Runde nahm sich sogar Jorge Prado (GASGAS) zurück, der später an genau jenem Sprung viel Zeit gutmachen konnte, indem er ihn in einem Satz nahm.

In der folgenden Passage konnte Husqvarna-Werksfahrer Mattia Guadagnini einem Drama gerade noch entgehen. Nach einem Kicker beim Absprung landete er mit dem Vorderrad im Gegenhang und flog heftig ab. Sein Motorrad überschlug sich und landete links neben die Strecke. Guadagnini selbst kam auf der Ideallinie mitten auf der Strecke zu Fall, wo sich die nachfolgenden Fahrer bereits im Landeanflug befanden. Der Italiener reagierte schnell, rollte sich neben die Strecke ab und brachte sich in Sicherheit. So konnte er gerade noch vermeiden, dass er von den anderen Fahrern getroffen und überrollt wurde.

Guadagnini konnte zum Glück sofort wieder aufstehen, musste aber erst einmal sein Motorrad suchen, das am gegenüberliegenden Fahrbahnrand lag. Der Italiener erreichte danach noch den 14. Platz.