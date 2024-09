Tim Gajser (Honda): Kritik am Veranstalter

Honda-Speerspitze Tim Gajser hatte beim türkischen Motocross-Grand Prix in Afyonkarahisar einen harten Sonntag und musste ausgerechnet an seinem Geburtstag gegen Jorge Prado Federn lassen.

Honda-Pilot Tim Gajser fuhr beim Motocross-Grand Prix in Afyonkarahisar in der Türkei am 8. September auf die Ränge 4 und 2. Nach dem Sieg im Quali-Rennen, war Gajser im ersten Rennen am Sonntag aufgrund ungünstiger Spurwahlen nicht in der Lage, um den Sieg zu kämpfen – zudem wurde er von WM-Rivale Jorge Prado (GASGAS) ausgetrickst. Der Sieg ging an den Schweizer Jeremy Seewer (Kawasaki). «Die Linienwahl war nicht ideal. Ich bin dann auch noch von zwei anderen Jungs überholt worden», haderte Gajser.

In Lauf 2 kam der Slowene wieder gut weg und war von Beginn an hinter Prado. Ein Manöver gelang dem Slowenen, der am Sonntag seinen 28. Geburtstag feierte, nicht. Gajser kritisierte nach Lauf 2 die Veranstalter. «Was sie über Nacht an der Piste gemacht haben, hat die Strecke nicht unbedingt besser gemacht. Es war mehr oder weniger nur eine Linie vorhanden – ich konnte in Lauf 2 das Manöver nicht anbringen», sagte der WM-Führende und ergänzte: «Okay, sie haben vor Lauf 2 noch ein wenig an der Piste gearbeitet. Es war aber immer noch sehr schwer zu überholen. Ich war immer da und habe auf die Fehler gewartet, aber Jorge ist sehr sauber gefahren. Ich kann aber nicht wirklich enttäuscht sein – ich führe immer noch in der Gesamtwertung. Es sind jetzt noch zwei Grand Prix zu fahren und ich bin zuversichtlich, dass ich den Job erledigen kann.»

Vor den beiden letzten Saison-Events führt Gajser in der WM-Tabelle 14 Punkte vor Prado.

Ergebnisse MXGP Afyonkarahisar (8. September):

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 3-1

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 4-2

3. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 1-6

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 7-4

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 2-11

6. Jeffrey Herlings (KTM), 10-3

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 6-5

8. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 5-8

9. Alberto Forato (I), Honda, 8-7

10. Ruben Fernandez (E), Honda, 9-12

11. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna, 12-10

12. Jan Pancar (SLO), KTM, 16-9

13. Kevin Horgmo (N), Honda, 11-14

14. Valentin Guillod (CH), Honda, 14-13

15. Ivo Monticelli (I), Beta, 13-17

16. Brian Bogers (NL), Fantic, 15-16

17. Brent van Doninck (B), Honda, 20-15

18. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 19-18

19. Josh Gilbert (GB), KTM, 18-19

20. Cornelius Toendel (N), KTM, 17-20

...

DNS: Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

WM-Stand nach 18 von 20 Events:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 910 Punkte

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 896, (-14)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 857, (-53)

4. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 632, (-278)

5. Romain Febvre (F), Kawasaki, 566, (-344)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 550, (-360)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 545 (-365)

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 403, (-507)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 344, (-566)

10. Brian Bogers (NL), Fantic, 306, (-604)

…

21. Tom Koch (D), KTM, 99, (-811)

...

25. Maximilian Spies (D), KTM, 76, (-834)

26. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 42, (-868)

...

36. Henry Jacobi (D), KTM, 13, (-897)

…

47. Mark Scheu (D), Husqvarna, 6, (-904)

...

51. Noah Ludwig (D), KTM, 4, (-906)

...

55. Cato Nickel (D), Husqvarna, 3, (-907)