Jeff Herlings (KTM) in China: Podium mit Rippenbruch

Trotz zweier gebrochener Rippen und einer Brandwunde von seinem Türkei Crash erreichte Red-Bull-KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings in Shanghai mit einem 3-4-Ergebnis das Podium und kam mit dem geänderten Zeitplan zurecht.

Mit den Rängen 3 und 4 und dem 3. Gesamtrang zeigte sich Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings unter den schwierigen Bedingungen in China zufrieden. Zeit- und Klimaumstellung sowie der geänderte Zeitplan waren für alle Fahrer fordernd. Doch Herlings haderte noch mit zusätzlichen Problemen, die er sich beim Türkei-Grand-Prix eingehandelt hatte.

«Bei dem Crash in der Türkei habe ich mir zwei Rippen gebrochen und eine Brandwunde zugezogen. Obwohl ich heute fahren konnte, war es alles andere als schön», erklärte 'The Bullet'. «Die Meisterschaft war für mich ohnehin nicht mehr wirklich in Reichweite, also wollte ich einfach tun, was ich konnte und ich wollte wieder gesund nach Hause zurückkehren. Es war eine kurze Reise und sehr anstrengend für den Körper, aber ich bin ein großer Fan dieses eintägigen Formats. Es hat mir hier gut gefallen. Das ist eine Weltmeisterschaft, also sollten wir auch in diesem Teil der Erde fahren. Für die Marken ist es ebenfalls wichtig. Die Veranstaltung war gut und auch die Strecke war schön. Mein ultimatives Ziel war es, diese Saison ohne Unterbrechung zu beenden und zum ersten Mal seit 2017 hatte ich eine Saison, ohne ein Rennen zu verpassen. Dieses Ziel haben wir fast geschafft.»

WM-Bronze ist Herlings in jedem Falle sicher, denn sein Vorsprung auf Jeremy Seewer auf Rang 4 beträgt 252 Punkte.

MXGP Shanghai:



1. Jorge Prado (E), GASGAS, 2-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-3

3. Jeffrey Herlings (KTM), 3-4

4. Ruben Fernandez (E), Honda, 4-6

5. Jan Pancar (SLO), KTM, 8-5

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 5-8

7. Tim Gajser (SLO), Honda, 17-2

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 11-10

9. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna, 9-9

10. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 12-7

WM-Stand nach 19 von 20 Events:



1. Jorge Prado (E), GASGAS, 943 Punkte

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 936 (-7)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 895, (-48)

4. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 643, (-300)

5. Romain Febvre (F), Kawasaki, 611, (-332)

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 574 (-369)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 550, (-393)

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 428, (-515)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 359, (-584)

10. Brian Bogers (NL), Fantic, 319, (-624)