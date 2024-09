Liam Everts (KTM): 5. Halswirbel in China operiert

Liam Everts muss noch eine Woche in China bleiben

Red Bull KTM Werksfahrer Liam Everts wurde in China am gebrochenen 5. Halswirbel operiert und muss eine Woche im chinesischen Krankenhaus bleiben. Die Ärzte sind optimistisch, dass Liam keine Folgeschäden haben wird.

Nach dem schweren Unfall im zweiten MX2-Lauf von Shanghai wurde der belgische Red Bull KTM Werksfahrer Liam Everts in eine Spezialabteilung des Huashan-Krankenhaus in Shanghai transportiert. Dort wurde ein Bruch des 5. Halswirbels diagnostiziert, der umgehend operiert werden musste. Nach anfänglichen Lähmungserscheinungen kam dort zum Glück auch das Gefühl in seinen Gliedmaßen langsam wieder zurück.

Bei der Operation ging es darum, die Bruchstücke des Wirbelkörpers zu fixieren, so dass die Knochenteile wieder gut zusammenwachsen können. Die Operation verlief gut und die Chirurgen waren zuversichtlich, dass er sich Liam wieder vollständig erholen kann. Das Red Bull KTM-Team dankte Samantha Liu für ihre hervorragende Unterstützung.

Liam Everts muss noch eine Woche in China bleiben, bevor er wieder zurück nach Belgien reisen kann, wo die Rehabilitation beginnen wird. Bleibt also die Hoffnung, dass der Heilungsprozess weiterhin gut verläuft. Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com senden wir von dieser Selle aus beste Genesungswünsche nach China.