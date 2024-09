Jorge Prado (GASGAS): «Das lässt uns träumen»

MXGP-Weltmeister Jorge Prado (GASGAS) ist nach dem Motocross-Grand Prix in China drauf und dran seine Krone zu verteidigen. Er kann sein Glück kaum fassen und ist nun top-motiviert für das Saisonfinale in Spanien.

Jorge Prado (GASGAS) schaffte am Wochenende in Shanghai beim vorletzten Motocross-Grand Prix der MXGP-Klasse die Wende im Titelkampf. Nach einem Sieg und Platz 2 fährt der 23-Jährige plötzlich mit einem Guthaben von sieben Punkten auf Verfolger Tim Gajser (Honda) zum Saisonfinale im spanischen Cozar Ende September. Gajser hatte in Lauf 1 einen Startcrash und beendete das Rennen nur auf Position 17. In Lauf 2 wurde der Slowene Zweiter.

Vor dem Rennwochenende in Shanghai hatte Prado 14 Punkte Rückstand auf Gajser. Unmittelbar nach dem zweiten Rennen war der Spanier völlig entkräftet, da der Zeitplan aufgrund der drohenden Unwetter im Großraum Shanghai ohne nennenswerte Pausen durchgepeitscht wurde. In Prados Gesicht war die Erleichterung abzulesen, erst mit Verspätung gab es von ihm eine Stellungnahme.

«Wir sind mit sieben Punkten Vorsprung aus diesem Wochenende gekommen», sagte Prado erleichtert. «Es war körperlich sehr hart – sehr feucht und mit hohen Temperaturen. Es ist noch ein Event ausständig, das lässt uns jetzt natürlich träumen und ich bin extrem aufgeregt wegen dem Finale in Spanien. Es hatte niemand erwartet, dass wir hier mit dem ‘Red Plate’ rauskommen – wir müssen also super happy sein. Es war ein großartiges Wochenende für mich.»

Prado weiter: «Ich denke, meine fahrerische Leistung war großartig. Wir haben an diesem Wochenende auch viel am Motorrad gearbeitet. Dabei haben sie uns noch das Quali-Rennen genommen und es hat nichts ausgemacht – wir haben dennoch viele Punkte eingesackt. Ich bin immer noch super, super happy über den Renntag und ich kann es immer noch nicht glauben. Lasst uns jetzt in Spanien den Titel holen.»

MXGP Shanghai:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 2-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-3

3. Jeffrey Herlings (KTM), 3-4

4. Ruben Fernandez (E), Honda, 4-6

5. Jan Pancar (SLO), KTM, 8-5

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 5-8

7. Tim Gajser (SLO), Honda, 17-2

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 11-10

9. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna, 9-9

10. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 12-7

11. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 15-11

12. Maxime Renaux (F), Yamaha, 6-20

13. Valentin Guillod (CH), Honda, 13-14

14. Kirk Gibbs (AUS), GASGAS, 16-12

15. Brian Bogers (NL), Fantic, 14-15

16. Alberto Forato (I), Honda, 11-19

17. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 10-21

18. Todd Waters (AUS), Husqvarna, 20-13

19. Yang Pu (CHN), Yamaha, 18-16

20. Kai Wang Jun (CHN), Honda, 19-17

21. He Rong Zhe (CHN), Yamaha, 21-18

DNS: Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

DNS: Ivo Monticelli (I), Beta

DNS: Brent van Doninck (B), Honda

DNS: Cornelius Toendel (N), KTM

DNS: Josh Gilbert (GB), KTM

WM-Stand nach 19 von 20 Events:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 943 Punkte

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 936 (-7)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 895, (-48)

4. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 643, (-300)

5. Romain Febvre (F), Kawasaki, 611, (-332)

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 574 (-369)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 550, (-393)

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 428, (-515)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 359, (-584)

10. Brian Bogers (NL), Fantic, 319, (-624)

…

21. Tom Koch (D), KTM, 99, (-844)

...

26. Maximilian Spies (D), KTM, 76, (-867)

27. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 63, (-880)

...

37. Henry Jacobi (D), KTM, 13, (-930)

…

51. Mark Scheu (D), Husqvarna, 6, (-937)

...

55. Noah Ludwig (D), KTM, 4, (-939)

...

59. Cato Nickel (D), Husqvarna, 3, (-940)