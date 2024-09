Pauls Jonass ersetzt Jeremy Seewer bei Kawasaki

Der Lette Pauls Jonass wird ab 2025 den offenen Platz bei Kawasaki in der Motocross-WM an der Seite von Romain Febvre übernehmen. In der ersten Saisonhälfte 2024 zeigte der 27-Jährige starke Leistungen.

Nach dem Abgang von Jeremy Seewer (30) bei Kawasaki in der Motocross-WM der MXGP-Klasse, gibt es bereits einen Nachfolger für den Schweizer an der Seite des französischen Teamleaders Romain Febvre (32). Die Wahl fiel auf Pauls Jonass, die offizielle Bestätigung seitens der Japaner steht allerdings noch aus.

Im Moment ist Jonass nicht im Feld der 450er-Weltelite zu finden. Der 27-jährige Honda-Fahrer aus dem Team Standing Construct hat sich beim Deutschland Grand Prix in Teutschenthal am Oberarm verletzt und die Schulter ausgekugelt und muss seitdem aussetzen. Der Lette, der in Belgien wohnt, hat bis zu seinem Sturz im Juni für beeindruckende Leistungen gesorgt.

Jonass holte sich in der Saison 2017 mit Red Bull-KTM den MX2-WM-Titel und verlor das Duell um die Krone ein Jahr später in einem extrem engen Finale nach Verletzungspech gegen seinen damals aufstrebenden spanischen Teamkollegen Jorge Prado (23). In seinen Jahren in der MXGP war Jonass mehrfach vom Verletzungspech verfolgt. 2021 landete er mit GASGAS auf Rang 8, 2022 erreichte er mit Husqvarna Platz 9 in der Endabrechnung.

2023 fuhr Jonass für Standing Construct Honda wegen schwerer Verletzungen nur acht Grand Prix. In der ersten Hälfte der Saison 2024 zeigte er wieder beeindruckenden Speed – in Agueda erreichte er seinen ersten Grand Prix-Sieg in der MXGP-Klasse. Mit 274 Punkten belegt Jonass in der Tabelle aktuell Platz 13.