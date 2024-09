Maximilian Spies und Kosak KTM trennen sich

Nach 2 gemeinsamen Jahren trennen sich die Wege von Maximilian Spies und Kosak KTM. Beim Saisonfinale der ADAC MX Masters in Holzgerlingen fiel der Brandenburger von Platz 3 auf Rang 4 zurück.

Es war ein Abschied mit Ansage: Nach 2 Jahren mit Kosak KTM verlässt Maximilian Spies das deutsche Kosak-KTM-Team. Der zielstrebige Brandenburger beendete die ADAC MX Masters in Holzgerlingen auf einem für ihn enttäuschenden 4. Platz: «So hatte ich mir das nicht vorgestellt», erklärte Spies. «Durch eine von einem Insekt verursachte Infektion war ich gezwungen, bis Freitag vor dem Rennen Antibiotika zu nehmen, was mich natürlich körperlich sehr zurückwarf. Dazu kam dann noch ein kleiner Defekt im 2. Lauf an meiner Vorderradbremse, der zum Verlust der Bremskraft führte.»

Mit einem 6-10-6-Ergebnis wurde Spies in Holzgerlingen Sechster und fiel damit von Tabellenrang 3 auf Platz 4 zurück. «Schon schwer das ganze Jahr», meinte Spies. «Innerhalb der Top 3 zu stehen und im letzten Rennen dann noch zurückzufallen. Diese Saison sollte es einfach nicht sein.»

In der Teilnehmerliste zum WM-Finale im spanischen Cozar tauchen übrigens weder Tom Koch noch Maximilian Spies auf.

ADAC MX Masters Holzgerlingen:



1. Max Nagl (D), Honda, 4-1-1

2. Jordi Tixier (F), Honda, 1-2-8

3. Tom Koch (D), KTM, 2-3-7

4. Marcel Stauffer (A), KTM, 3-6-5

5. Dennis Ullrich (D), KTM, 5-12-2

6. Maximilian Spies (D), KTM, 6-10-6

7. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 19-5-3

8. Noah Ludwig (D), KTM, 26-4-4

9. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 8-11-9

10. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna, 14-9-13

Meisterschaftsendstand nach Runde 8 von 8:



1. Max Nagl (D), Honda, 528 Punkte

2. Tom Koch (D), KTM, 388, (-140)

3. Jordi Tixier (F), Honda, 380, (-148)

4. Maximilian Spies (D), KTM, 363, (-165)

5. Adam Sterry (GB) KTM, 304, (-224)

6. Cornelius Toendel (N), KTM, 289, (-239)

7. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna, 270, (-258)

8. Jere Haavisto (FIN), KTM, 257, (-271)

9. Henry Jacobi (D), KTM, 222 (-306)

10. Noah Ludwig (D), KTM, 219, (-309)