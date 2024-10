Nach mehr als 20 Jahren wieder Australien Grand Prix 04.10.2024 - 20:10 Von Thoralf Abgarjan

© MXGP.com David Luongo mit der Chefin der nordaustralischen Tourismusorganisation

Am Rande des Motocross der Nationen in Matterley Basin wurde bekanntgegeben, dass es 2025 wieder einen Grand Prix in Australien geben wird. Der Termin wurde mit dem 20.-21. September bereits fixiert.