MXoN 2025 in Crawfordsville (USA)

Das Motocross der Nationen wird im kommenden Jahr wieder in den USA auf dem Ironman Raceway von Crawfordsville ausgetragen. Das bedeutendste Rennen des Jahres wird vom 3. bis 5. Oktober 2025 stattfinden.

Am Rande des Motocross der Nationen in Matterley Basin (England) gab Serienvermarkter Infront Moto Racing bereits den Austragungsort für das nächste Nationencross bekannt. Es wird vom 3. bis 5. Oktober auf dem Ironman Raceway von Crawfordsville stattfinden.

Mit 23 Siegen sind die USA die erfolgreichste Mannschaft beim Nationencross und das Rennen in Crawfordsville wird das 6. Rennen in den USA sein.

1987 – Unadilla

2007 – Budds Creek

2010 – Lakewood

2018 – RedBud

2022 – RedBud

2025 - Ironman Raceway Crawfordsville

Seit 2014 ist Crawfordsville fester Bestandteil der US Nationals. Die weitläufig angelegte Strecke ist unter anderem wegen des 'Godzilla' Stepups bekannt. Auch in diesem Jahr fand auf der Strecke in Indiana das Saisonfinale statt und 2017 schrieb Jeffrey Herlings (KTM) mit seinem Doppelsieg Geschichte.