Vorschau und Zeitplan MXoN Matterley Basin

Wegen der Zeitverschiebung beginnen die Rennen zum MxoN in Matterley Basin eine Stunde später als gewohnt. Für das Wochenende sind kühle und zum Teil regnerische Wetterverhältnisse angesagt.

Die Zelte in Matterley Basin sind aufgeschlagen und die Vorbereitungen für das wichtigste Motocross-Event des Jahres sind abgeschlossen. Einzig allein die Blicke auf die Wettervorhersagen sind im Moment noch etwas besorgt. Das ganze Wochenende über wird es kühl bleiben. Am Samstag soll es trocken uns sonnig sein, aber am Sonntag haben sich Regenwolken angekündigt. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit am Sonntag beträgt nach dem gegenwärtigen Stand 70%.

Am Freitag findet zunächst die Auslosung der Startplätze für die Qualifikationsrennen statt. Hier qualifizieren sich 19 Teams direkt für die Finalrennen am Sonntag. Die Qualifikationsrennen finden für jede Klasse (MXGP, MX2, Open) einzeln statt. Den 20. Startplatz für die Finals am Sonntag erhält das siegreiche Team des B-Finales, das am Sonntag-Vormittag ausgetragen wird.

Am Sonntag geht es dann wegen der Zeitverschiebung um 14 Uhr MESZ mit den Final los, in denen jeweils zwei Klassen gegeneinander antreten. Die MX2-Piloten und die Open-Starter müssen in jeweils zwei aufeinanderfolgenden Rennen starten. Die MXGP-Piloten haben etwas mehr Erholungszeit, denn sie starten im ersten und im dritten Finale. Die Punktevergabe erfolgt nach dem olympischen System, Platz = Punkt und es gibt für jede Mannschaft ein Streichresultat. Es geht darum, so wenig wie möglich Punkte zu bekommen.

So können die Rennen in Matterley Basin verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan MXoN 2024:

Freitag, 4. Oktober 2024



11:30 – Pressekonferenz

12:00 – Auslosung der Startplätze

13:00 – Pressekonferenz (Teams)

17:30 – Teampräsentation

Samstag, 5. Oktober 2024



14:05 – BluCru 65

14:40 – BluCru 85



15:20 – MXGP Qualifikationsrennen

16:05 – Inside Paddock Show (1)

16:20 – MX2 Qualifikationsrennen

17:05 – Inside Paddock Show (2)

17:20 – Open Qualifikationsrennen

Sonntag, 6. Oktober 2024

10:15 – BluCru 125

11:50 – B-Finale

14:00 – Rennen 1 (MXGP & MX2)

15:05 – Paddock Show (3)

15:30 – Rennen 2 (MX2 &Open)

16:35 – Paddock Show (4)

10:00 – Rennen 3 (MXGP & Open)