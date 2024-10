Tim Gajser (Honda): «Gratulation an Jorge zum Titel»

Motocross-Ass Tim Gajser (Honda) musste sich beim WM-Finale in Castilla La Mancha seinem Rivalen Jorge Prado (GASGAS) geschlagen geben. Trotz des verpassten Titels zog der Slowene eine positive Saison-Bilanz.

Honda-Werksfahrer Tim Gajser verpasste seinen sechsten Motocross-WM-Titel am Sonntag um zehn WM-Punkte. Der Slowene holte beim Finale in der Heimat seines Rivalen Jorge Prado (GASGAS) die Ränge 2 und 3, was zu wenig war – auch weil Titelverteidiger Prado bis auf eine Unkonzentriertheit in Lauf 2 keine großen Fehler beging und somit nie in Bedrängnis kam.

Gajser hatte zudem Pech beim Start in Lauf 2, als er in der nach außen hängenden ersten Linkskurve über den Streckenrand geriet und sich eine Kurve später erst wieder auf Platz 8 einfädeln musste. Als Prado auf die vierte Position zurückfiel und Gajser als Dritter nur noch Romain Febvre (Kawasaki) und Jeffrey Herlings (KTM) vor sich hatte, keimte nochmals leise Hoffnung bei dem 28-Jährigen auf.

Aber es reichte nicht für Gajser, auch ein Laufsieg wäre zu wenig gewesen, um sich doch noch den WM-Titel zu holen. «Gesamt gesehen war es eine gute Saison. Ich hatte nur ein paar Fehler und ein wenig Pech wie in China, wo ich viel an Boden verloren hatte», fiel sein Resümee aus. «Ich möchte Jorge zum Gewinn des Titels gratulieren. Es war wirklich knapp dieses Jahr, ich habe mein Bestes gegeben. Ich möchte mich auch bei meinem Team bedanken, das Motorrad war die ganze Saison hinweg einfach großartig. Auch allen Leuten rund um mich herum möchte ich Danke sagen. Es gab viele positive Dinge, auch wenn diese in diesem Moment gerade noch schwer auszumachen sind. Ich bin dennoch stolz darauf, was wir erreicht haben – zweitbester Fahrer der Welt zu sein, ist immer noch unglaublich.»

Gajser wird – wie auch viele andere Asse – am kommenden Wochenende beim Motocross der Nationen (MXoN) auf seiner Lieblingspiste in Matterley Basin sein vorerst letztes Rennen der Saison absolvieren. «Danach kommt ein wenig Pause, bevor ich dann nächstes Jahr wieder alles versuchen werde.»

Ergebnis MXGP Cozar:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 1-4

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-3

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 6-1

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 4-2

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 3-5

6. Valentin Guillod (CH), Honda, 8-6

7. Alberto Forato (I), Honda, 5-12

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 11-7

9. Maxime Renaux (F), Yamaha, 9-9

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 10-10

11. Ruben Fernandez (E), Honda, 13-8

12. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 7-14

13. Tom Koch (D), KTM, 17-13

14. Brent van Doninck (B), Honda, 21-11

15. Alvin Östlund (S), Honda, 18-15

16. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 16-17

17. Josh Gilbert (GB), KTM, 15-18

18. Alessandro Lupino (I), Ducati, 12-21

19. Ivo Monticelli (I), Beta, 19-16

20. Brian Bogers (NL), Fantic, 14-22

21. Mark Scheu (D), Husqvarna, 22-19

22. Nikolaj Skovgaard (DK), KTM, 23-20

23. Cato Nickel (D), Husqvarna, 20-DNS

...

DNS: Mattia Guadagnini (I), Husqvarna

DNS: Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

DNS: Kevin Horgmo (N), Honda

MXGP WM Endstand 2024:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 996 Punkte

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 986 (-10)

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 944, (-52)

4. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 686, (-310)

5. Romain Febvre (F), Kawasaki, 651, (-345)

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 601 (-395)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 550, (-446)

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 428, (-568)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 388, (-608)

10. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 340, (-656)

…

20. Tom Koch (D), KTM, 111, (-885)

...

26. Maximilian Spies (D), KTM, 76, (-920)

27. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 72, (-924)

...

37. Henry Jacobi (D), KTM, 13, (-983)

…

45. Mark Scheu (D), Husqvarna, 8, (-988)

...

56. Noah Ludwig (D), KTM, 4, (-992)

...

58. Cato Nickel (D), Husqvarna, 4, (-992)