MXoN Quali-Startplätze ausgelost: Deutschland Letzter 04.10.2024 - 17:29 Von Thoralf Abgarjan

© MXGP.com Die Startplätze für die Qualifikationsrennen wurden ausgelost

Team Deutschland startet in Matterley Basin vom letzten Startplatz (36) in die Qualifikationsrennen am Samstag. Auch Team Schweiz hatte mit Platz 35 kein Glück. Team Belgien startet von der Pole-Position.