Yamaha-Werksteam 2025 ohne Andrea Bonacorsi

Das Yamaha Werksteam wird in der kommenden Saison in der Besetzung Jago Geerts, Calvin Vlaanderen und Maxime Renaux antreten. Andrea Bonacorsi verlässt Yamaha und wird Fantic Werksfahrer.

Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts verletzte sich beim Saisonauftakt in Argentinien und verpatzte sich damit die gesamte Saison. Maxime Renaux musste die Saison nach nur 2 WM-Läufen lange unterbrechen, weil ihm seine Fußverletzung aus dem Vorjahr zu schaffen machte. Der Franzose kehrte erst am Saisonende in den Wettbewerb zurück. Calvin Vlaanderen hielt die Yamaha-Fahnen hoch, bis auch er in Arnheim mit einer Knieverletzung ausfiel und für den Rest der Saison pausieren musste. Zum Zeitpunkt seiner Verletzung rangierte der in den Niederlanden lebende Südafrikaner auf dem 4. Tabellenrang, fiel dann aber bis zum Saisonende auf den 7. Platz zurück.

Als Übergangslösung für die verletzten Werksfahrer wurde Andrea Bonacorsi engagiert, der die WM auf einem guten 10. Platz beenden konnte. Sein Vertrag wurde aber nicht verlängert. Der EMX250 Champion des Jahres 2023 erhielt ein Angebot von Louis Vosters im Fantic Werksteam neben Glenn Coldenhoff und Brian Bogers. Yamaha setzt in der kommenden Saison auf 3 Werksfahrer: Jago Geerts, Maxime Renaux und Calvin Vlaanderen.