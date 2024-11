Giacomo Gariboldi: Langfristiger Vertrag mit HRC

HRC will die Zusammenarbeit mit Giacomo Gariboldi kontinuierlich fortsetzen und setzt auf eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Team. Tim Gajser, Ruben Fernandez und Ferruccio Zanchi bleiben 2025 HRC Werksfahrer.

Der Aufstieg von Giacomo Gariboldi ist eng mit der Karriere von Tim Gajser verbunden. Der Italiener gilt als Entdecker und Förderer des slowenischen Supertalents. Als die Erfolgsbilanz des Satellitenteams Gariboldi Honda immer besser wurde, rückte das Team immer näher an die HRC-Infrastruktur heran und ging schließlich in dieser auf.

Heikel wurde es für HRC in den Jahren 2015 und 2016: Tim Gajser gewann 2015 den MX2-Titel mit Gariboldi Honda, stieg danach in die MXGP auf und wurde als Rookie MXGP Weltmeister, ebenfalls mit dem Team Gariboldi Honda. Das offizielle HRC Werksteam unter Paolo Martin startete zu dieser Zeit mit den beiden Werksfahrern Evgeny Bobryshev und Gautier Paulin. Bobryshev wurde WM-Fünfter und Paulin kam mit der Werks-Honda absolut nicht zurecht. Gariboldi Honda hatte das offizielle Werksteam in den Schatten gestellt und ohne viel Tamtam wurde Gariboldi in die HRC-Struktur integriert.

Doch von den fünf WM-Titeln von Tim Gajser sind genau genommen nur 3 Titel reine HRC-Erfolge, auch wenn sich das in den offiziellen Statements meist etwas anders anhört. Unbestreitbar ist aber die langjährige Verbundenheit von Tim Gajser mit Honda und kaum jemand kann sich Tim Gajser jemals auf einem anderen Motorrad als Honda vorstellen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich wird Tim Gajser in seiner Karriere keinen Markenwechsel vornehmen. HRC ist heute zweifellos eines der erfolgreichsten Teams im Paddock und Giacomo Gariboldi hat entscheidenden Anteil an dieser Erfolgsgeschichte.

Seit diesem Jahr ist HRC nun auch wieder in der MX2-WM aktiv. Mit Ferruccio Zanchi will HRC Aufbauarbeit leisten. Giacomo Gariboldi wurde nach Japan eingeladen, um eine weitere und langfristige Zusammenarbeit mit HRC zu vereinbaren. Tim Gajser und Ruben Fernandez werden im kommenden Jahr wieder in der MXGP antreten. Ferruccio Zanchi bleibt MX2-Werksfahrer.