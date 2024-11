KTM: Line-up für die Motocross-WM 2025 steht

Das Aufgebot von KTM für die Motocross-WM in den Klassen MXGP und MX2 für die Saison 2025 ist nach einer weiteren Rochade nun endgültig fixiert worden. Marc-Antoine Rossi wird ins Stammteam wechseln.

Die Pierer Mobility Gruppe hat das Line-up in den Motocross-WM-Klassen komplett umstrukturiert (SPEEDWEEK.com berichtete). Nachdem die Marke GASGAS in den Top-Klassen verschwinden wird, fahren die Werks-Asse zukünftig unter KTM- und Husqvarna-Flagge.

MX2-Weltmeister Kay de Wolf wird weiterhin auf einer Husqvarna antreten und bekommt den Belgier Liam Everts an seine Seite. Das KTM-Aufgebot wurde in den vergangenen Wochen ordentlich erweitert: Das De-Carli-Team wird 2025 wieder im KTM-Look auftreten. Simon Längenfelder bleibt bei den Römern, dazu kommt in der MX2-Klasse der Belgier Sacha Coenen, der vom Stammteam zu De Carli wechseln wird. Sein Bruder Lucas kommt aus dem Husqvarna-Stall und wird mit der De-Carli-Mannschaft erstmals in der MXGP-Klasse antreten.

Letzte Rochade war nun Talent Marc-Antoine Rossi, der sich zur Mitte der letzten Saison verletzt hatte. Damals absolvierte der französische Hoffnungsträger seine erste MX2-Saison in der Struktur von De Carli, allerdings noch mit der roten GASGAS. Nun wechselt der 18-Jährige in das Zelt des Stammteams, welches ab sofort vom belgischen Multi-Champion Joël Smets als Teammanager geleitet wird.

«Marc-Antoine ist immer noch sehr jung und erinnert mich sehr an Tom Vialle. Er fährt nicht nur mit derselben Nummer, sondern hat auch dieselbe lockere Art», schwärmte Smets. Sein MX2-Teamkollege ist der Italiener Andrea Adamo – er war in der Saison 2023 bereits MX2-Weltmeister und hatte wie Rossi 2024 gesundheitliche Probleme. In der MXGP-Klasse wird 2025 weiterhin Routinier und Rekord-Grand-Prix-Sieger Jeffrey Herlings für das Team antreten.