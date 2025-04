Frauenfeld: Lucas Coenen (KTM) geht in Führung

Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen gewann den ersten MXGP-Lauf zum Grand Prix of Switzerland in Frauenfeld vor WM-Leader Tim Gajser und Polesetter Ruben Fernandez (beide Honda). Jeremy Seewer (Ducati) auf Rang 7.

Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen zog den Holeshot zum ersten Lauf der MXGP-Premiumklasse zum Grand Prix of Switzerland in Frauenfeld. Für den Belgier war dies übrigens der erste Holeshot in der MXGP-Klasse. Knapp dahinter rangierte bereist Lokalmatador Jeremy Seewer (Ducati), der zu seinem Heimrennen leider mit einer starken Erkältung antreten musste.

In der Anfangsphase des Rennens übte Gajser starken Druck auf den führenden Belgier aus, doch der Slowene kam mehrfach ins Straucheln und musste schließlich zurückstecken. Sein spanischer Teamkollege, Polesetter Ruben Fernandez, rangierte auf Rang 3 und kam seinerseits seinem slowenischen Teamkollegen immer näher.

Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre startete im Bereich der Top-6 und hatte sich bereits an Seewer vorbei gekämpft, als er in Runde 8 in einer Linkskurve über das Vorderrad stürzte und wieder auf Rang 8 zurückfiel. Danach musste sich der Franzose erneut nach vorne orientieren und beendete das Rennen auf Platz 6 hinter seinem Landsmann Maxime Renaux (Yamaha), der nach seinem Bruch des Mittelhandknochens zunehmend besser in Fahrt kommt.

Der italienische Fantic-Werksfahrer Andrea Bonacorsi fuhr ein unauffälliges aber effizientes Rennen auf Platz 4. Seewer kam auf Platz 7 ins Ziel. Der gut gestartete schweizerische Wildcard-Pilot Arnaud Tonus (Yamaha) konnte sich 6 Runden lang im Bereich der Top-10 behaupten und beendete das Rennen hinter Jeffrey Herlings (KTM) auf Platz 15. Der schweizerische Yamaha-Pilot Valentin Guillod erreichte das Ziel auf Platz 11 und der Österreicher Marcel Stauffer holte auf Platz 16 weitere 5 WM-Punkte.

Die deutschen Fahrer verfehlten die Punkteränge der Top-20 knapp. Noah Ludwig (Sarholz KTM) rangierte bis 3 Runden vor Schluss in den Punkterängen, wurde dann aber noch vom schweizerischen Yamaha-Pilot Kevin Brumann sowie von Tom Koch (Beta) abgefangen.

MXGP, Lauf 1, Frauenfeld:



1. Lucas Coenen (B), KTM

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Ruben Fernandez (E), Honda

4. Andrea Bonacorsi (I), Fantic

5. Maxime Renaux (F), Yamaha

6. Romain Febvre (F), Kawasaki

7. Jeremy Seewer (CH), Ducati

8. Kevin Horgmo (N), Honda

9. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

10. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

11. Valentin Guillod (CH), Yamaha

12. Jan Pancar (SLO), KTM

13. Jago Geerts (B), Yamaha

14. Jeffrey Herlings (NL), KTM

15. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

16. Marcel Stauffer (A), KTM

17. Adam Sterry (GB), KTM

18. Ben Watson (GB), Beta

19. Alessandro Lupino (I), Ducati

20. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

21. Tom Koch (D), Beta

22. Noah Ludwig (D), KTM

23. Cato Nickel (D), Husqvarna

24. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

25. Mark Scheu (D), Husqvarna

26. Paul Haberland (D), Honda

27. Romain Pape (F), Yamaha

28. Federico Tuani (I), Honda

29. Ramon Keller (CH), KTM

30. John Adamson (GB), Honda

31. Nicolas Bender (CH), Husqvarna

32. Arvid Lüning (S), Husqvarna

33. Loris Freidig (CH), Husqvarna

34. Robin Scheiben (CH), Triumph

35. Nikolaj Skovgaard (DK), KTM

36. (DNF) Brian Bogers (NL), Fantic

37. (DNF) Josh Gilbert (GB), Honda

38. (DNF) Mitchell Evans (AUS), Honda

…

DNS: Xylian Ramella (CH), Honda

DNS: Pauls Jonass (LT), Kawasaki

DNS: Mattia Guadagnini (I), Ducati