Tim Gajser kritisiert Schweiz-GP, Comeback in Agueda

Tim Gajser will in Agueda wieder starten

WM-Leader Tim Gajser (Honda) wird am kommenden Wochenende in Agueda (Portugal) zum 7. Lauf der Motocross-WM antreten. Beim schweizerischen Grand Prix in Frauenfeld hatte er sich die Schulter ausgekugelt.

WM-Leader Tim Gajser (Honda) will am kommenden Wochenende zum 7.Lauf der Motocross-WM 2025 in Agueda (Portugal) wieder starten. Nach seinem heftigen Abflug in Frauenfeld ist er zunächst wieder nach Slowenien zurückgekehrt, um sich erneut untersuchen zu lassen und die Schulterverletzung bestmöglich auszukurieren. Die Rennpause von einer Woche hat ihm ein kleines, aber wichtiges Zeitfenster gegeben.

Dennoch wird der fünfmalige Weltmeister in Portugal mit Einschränkungen und Schmerzen starten. In einer Dokumentation über den Frauenfeld-Grand-Prix beschwerte sich Gajser über die mangelhafte medizinische Versorgung in der Schweiz. 30 Minuten hat es gedauert, bis er ins Medical Center im Fahrerlager kam, wo ihm später die Schulter wieder eingerenkt wurde. «Wir haben bis zum Ende des Rennens an der Strecke gestanden. Das war einfach nur unprofessionell», erklärte Gajser. «Ich hatte so starke Schmerzen und sie haben mich einfach nicht von der Strecke gebracht. Zum Glück konnten sie die Schulter später wieder einrenken» Das Einrenken der rechten Schulter ist im Video unter diesem Artikel zu sehen.

Auch der neunfache Weltmeister Antonio Cairoli übte öffentlich Kritik an den Verhältnissen in Frauenfeld.

Nach 6 von 20 Rennen hat Gajser in der MXGP-WM einen Vorsprung von 27 Punkten gegenüber Romain Febvre (Kawasaki) auf Platz 2. Frauenfeld-Sieger Lucas Coenen (KTM) hat auf Platz 3 einen Rückstand von 78 Zählern.

WM-Stand nach WM-Runde 6 von 20



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 305 Punkte

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 278, (-27)

3. Lucas Coenen (B), KTM, 227, (-78)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 224, (-81)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 188, (-117)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 178, (-127)