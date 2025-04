Blackout in Portugal: So ist die Lage in Águeda

Am kommenden Wochenende findet der 7. WM-Lauf in Águeda statt

Vom Blackout in Portugal war auch Águeda betroffen, wo am kommenden Wochenende der 7. Lauf zur Motocross-WM stattfinden soll. Die Wetteraussichten für das Wochenende sind durchwachsen und es könnte regnen.

Am kommenden Wochenende findet in Águeda (Portugal) der 7. Lauf zur Motocross-WM 2025 statt. Am gestrigen Montag, dem 28. April 2025, kam es in Portugal, Spanien und Teilen Frankreichs zu einem großflächigen Stromausfall. Auch Águeda war betroffen. Die Stromversorgung fiel gegen Mittag aus und legte die Infrastruktur lahm. Ampeln, öffentliche Verkehrsmittel und Kommunikationsdienste fielen für mehrere Stunden aus.

Inzwischen stabilisiert sich die Situation und die Vorbereitungen auf den Grand Prix of Portugal gehen planmäßig weiter. Hoffen wir, dass die Situation bis zum Wochenende stabil bleibt, denn die Teams reisen mit ihren Trucks an, Fahrer und Betreuer zum Teil mit dem Flugzeug. Am Montag war auch der Flugverkehr erheblich betroffen.

Die Wetterprognosen für das Wochenende sind durchwachsen: Besonders am Sonntag könnte es in Águeda regnen. Für Samstag sind vereinzelte Regenschauer vorhergesagt. Die große Frage wird sein, wie fit WM-Leader Tim Gajser (Honda) nach seinem Crash im zweiten Lauf von Frauenfeld ist, bei dem er sich die rechte Schulter auskugelte. Seine Schulter konnte bereits im Medical Center im Fahrerlager eingerenkt werden, aber ein Knochen soll abgesplittert sein.