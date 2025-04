Tim Gajser: Wie ihm ein Hügel zum Verhängnis wurde

Der schwere Sturz von MXGP-WM-Leader Tim Gajser in Frauenfeld löste zahlreiche Diskussionen über unnötige Gefahren an der Rennstrecke aus. Ob ein Umdenken stattfindet, wird sich zeigen.

Der Sturz von Tim Gajser beim Schweizer Motocross-Grand-Prix am Ostermontag war ein Schockmoment. Gajser, der um den Sieg im zweiten Wertungslauf kämpfte, nahm in einer schnellen und offenen Rechtskurve auf der brutal zerfurchten Strecke in Frauenfeld eine weite Linie, geriet in einen teilweise versteckten Schlammhügel und wurde von seiner Werks-Honda geschleudert. Der Slowene hatte drei der letzten vier Events gewonnen und führte nach dem Qualifikationslauf am Samstag mit 42 Punkten Vorsprung die WM-Wertung an. Er war drauf und dran, an Lucas Coenen vorbeizuziehen, was ihm den vierten Sieg eingebracht und eine 100-prozentige Podestserie in den bisherigen sechs Rennen gesichert hätte.

Der 28-Jährige taumelte nach dem Crash zu seiner CRF mit der Startnummer 243 und wollte zunächst die angeschlagene Honda wieder aufrichten, hielt dann aber inne und setzte sich hin. Er nahm das Rennen nicht wieder auf und musste seinen ersten Ausfall der Saison hinnehmen. Die offizielle Pressemitteilung von HRC war nicht aussagekräftig, da Gajser in der Schweiz gescannt und untersucht wurde. Später informierte er seine Follower auf seiner eigenen Instagram-Seite, dass der Sturz eine ausgekugelte rechte Schulter zur Folge hatte, die 30 Minuten lang nicht wieder eingerenkt worden war.

Es war eine harte Zeit für Weltmeister und Titelanwärter. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wurde MotoGP-Weltmeister Jorge Martin gerade erst aus einem achttägigen Krankenhausaufenthalt in Doha entlassen, nachdem er beim Grand Prix von Katar gestürzt war und sich dabei elf Rippenbrüche und einen Pneumothorax zugezogen hatte. 2025 hatte der Spanier schon viele Verletzungen –darunter viele Knochenbrüche im Handgelenk, in der Hand und im Fuß. Katar war sein erster Grand Prix als Aprilia-Pilot und dauerte 13 Runden. Wann er zurückkehren wird, ist noch unklar.

Ob Gajser, der MXGP-Champion von 2016, 2019, 2020 und 2022, an den nächsten Grands Prix in Portugal und Spanien teilnehmen wird können, ist ungewiss. Der Unfall führte in den sozialen Medien zu einer weit verbreiteten Verurteilung der Schlammhügel – auch wenn Tim einen kleinen Teil der Schuld dafür tragen sollte, dass er auf dem Grat zwischen Strecke und Gras unterwegs war. World-Feed-TV-Kommentator Paul Malin – ein Mann, der derzeit einen einzigartigen «360-Grad-Blick» auf die MXGP-Vergangenheit und -Gegenwart und von beiden Seiten des Zauns hat –, sagte: «Es gibt einen Grund, warum die Fahrer sie nicht mögen.»

«Ich hoffe, dass dieser Vorfall der letzte seiner Art ist, denn unser Sport ist auch ohne zusätzliche Gefahren so nah an der Strecke gefährlich genug», schrieb Gajser auf seinem Instagram-Account, und er ist nicht das erste Opfer eines ungewollten Kontakts mit einem derartigen Hügel. 2019 krachte Ben Watson beim MX2-Grand-Prix von Deutschland in Talkessel in einen solchen und brach sich zwei Knochen in der linken Hand. «Ich habe in einer Spurrille das Gleichgewicht verloren und bin einfach auf die Seite der Strecke ausgewichen. Ich hatte das Motorrad noch komplett unter Kontrolle, aber ich habe einen dieser Schlammblöcke getroffen», erinnerte er sich in ein paar ausgetauschten Nachrichten an die Verletzung sechs Jahre zuvor. «Es war, als ob ich gegen eine Wand gefahren wäre.»

«Ich finde das absolut lächerlich, wenn Sie meine ehrliche Meinung hören wollen», sagte er. «Wir haben uns 2019 darüber beschwert, und das Verrückte ist, dass sowohl bei mir als auch bei Tim diese quadratischen Hügel an der Außenseite der Strecke platziert wurden. Ich kann ein wenig verstehen, wenn sie innerhalb der Strecke platziert sind, um zu verhindern, dass man sie schneidet, aber in beiden Fällen waren sie an der Außenseite – also in einem Bereich, in dem man keine Zeit gewinnen konnte, selbst wenn man breit gefahren wäre. Es macht also absolut keinen Sinn, dass sie da sind. Ich fühle mich schrecklich für Tim in dieser Situation, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, und unglücklicherweise ist seine Verletzung schlimmer als meine.»

«Die Leute beschweren sich die ganze Zeit darüber und jetzt haben sie angefangen, sie rund zu machen. Aber wenn man sie trifft, ist es immer noch verrückt», fügte er hinzu. «Wenn man die Strecke abläuft, gibt es absolut keinen Grund dafür.»

Gajsers Erdhügel war für die eifrigen Fernsehzuschauer kaum sichtbar. Er war von Gras verdeckt und lag außerhalb der scheinbar natürlichen Streckenbegrenzung, aber innerhalb der gelben Begrenzungsmarkierungen. Auf dem Filmmaterial des Unfalls ist ein Streckenposten zu sehen, der auf einer noch größeren Konstruktion sitzt, die sich sowohl innerhalb als auch außerhalb der Markierungen befindet – und er kann von Glück reden, dass das Motorrad ihn nicht getroffen hat. Ich habe dem Direktor der FIM Motocross Commission (CMS), Antonio Alia Portela, eine E-Mail zu diesem Thema geschickt, und er bestätigte, dass die Erdhügel sowohl als Stehplatz für die Streckenposten als auch als Streckenbegrenzungsmaßnahme dienen.

«Wie wir am vergangenen Wochenende gesehen haben, hat uns Tims Vorfall dazu gebracht, die Verwendung dieser ‚Dreckelemente‘ am Streckenrand oder anderer Hindernisse sowie die Positionierung der Flaggenposten an einem sicheren und sichtbaren Ort für die Teilnehmer auf besonders technischen Strecken wie der in Frauenfeld zu überdenken», schrieb er.

«Bis auf Weiteres arbeiten IMR (Infront Motor Racing) und die FIM eng zusammen, um ein sicheres Umfeld innerhalb der MX-Strecken zu finden, damit jeder den Sport, den wir alle so lieben, auf sichere Art und Weise ausüben kann», fügte er hinzu.

Die MXGP schwankt zwischen dem Erhabenen (anständige Zuschauerzahlen, einfallsreiche Drohnen-TV-Übertragungen, ein zunehmend internationaler Kalender) und dem Unerklärlichen im Jahr 2025 (unzureichende Austragungsorte wie Cozar in Spanien und schlecht bestückte Tore, insbesondere in der MX2, wo die Rennen unterhaltsam und unvorhersehbar sind, die Popularität der EMX250-Europameisterschaft mit ihren 13 Events aber weiterhin an den Teilnehmerzahlen in dieser Klasse zehrt). Es gibt positive Entwicklungen im Rahmen der MXGP: Frauenfeld war Gastgeber eines FIM-Seminars zum Thema Gehirnerschütterung (Berichte aus zweiter Hand stellen die Wirksamkeit der Präsentation in Frage), und der Dachverband hat auch den Tech-Air MX-Airbag von Alpinestars für die Verwendung homologiert. An internationalen Ambitionen mangelt es der MXGP auch nicht, denn die letzten Termine umfassen die Türkei, China, Australien und das Motocross of Nations in den USA.

Die Antwort von Alia Portela deutet auf eine gewisse Proaktivität der FIM hin, wenn es um den Schutz der Stars der Show geht, aber werden den Worten auch Taten folgen? Ben Watson behauptet, dass Kommentare zu den Schlammhügeln schon seit mehr als einem halben Jahrzehnt existieren und die Hindernisse im Grand Prix immer noch vorhanden sind. Nach dem Crash von Gajser und seiner möglicherweise das ganze Jahr zerstörenden Verletzung stehen sie nun im Mittelpunkt.

Obwohl es Bestrebungen gab, eine Fahrervertretung in der MXGP einzurichten (insbesondere nach dem Protest in Ernee für den Grand Prix von Frankreich 2022), könnte das Fahrerlager ein ähnliches Forum wie die Sicherheitskommission der MotoGP gebrauchen, die die Fahrer einlädt, sich jeden Freitagnachmittag bei den Grands Prix zu treffen und ihre Beschwerden oder Bedenken gegenüber der Dorna, der Race Direction und ihren Kollegen vorzubringen. Auch wenn Infront Motor Racing und die FIM offener für den Dialog zu sein scheinen als je zuvor in der Ära von David Luongo und Antonio Alia Portela, würde mehr Formalität vielleicht zu mehr Protokoll, mehr Veränderung und mehr Verbesserung führen.