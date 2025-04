MXGP in der Schweiz: Hostettler die tragende Säule

Die durchweg positiven Erinnerungen an den MXGP of Switzerland powered bei IXS in Frauenfeld am Osterwochenende sind noch frisch. Dass dieses Motocross-Fest so erlebbar war, ist auch Peter Hostettler zu verdanken.

«Ohne Leute wie Peter Hostettler ist der Motocross-WM-Lauf in der Schweiz undenkbar», verlautbarte der Präsident und CEO des Gastgebers MXGP Suisse, Willy Läderach, noch während der Veranstaltung und verwies auf die freundschaftliche Partnerschaft mit dem Hauptsponsor des MXGP of Switzerland powered by IXS.

Dieser gab im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com das Kompliment postwendend zurück, in dem er betonte, dass «Willy Läderach und sein Team einen hervorragenden Job machen. Das geht ebenso nur mit Enthusiasmus und Idealismus. So etwas schätze ich sehr und bin deshalb auch sehr gern als Sponsor dabei.»

Nun sind Sponsoren nicht nur Gönner, sondern auch Geschäftsleute, die mit ihrem Input auch legitime geschäftliche Ziele verfolgen. Trotz allem überwiegt diesbezüglich bei Peter Hostettler aber der Spaß an der Sache an sich. «Das ist schon auch eine Herzensangelegenheit. Wenn man zum Beispiel sieht, wie die Kinder auf unserem Mini-Cross-Parcours mit den PW50 Freude haben. Es sind ganze Familien hier, ein sehr, sehr interessantes Publikum, auch für uns als Firma mit den vielen Produkten, die wir vertreiben. Also macht es schon auch geschäftlich Sinn, aber das Herz spielt natürlich auch mit.»

Über den monetären Beitrag hinaus brachte sich Hostettler aber auch mit besagtem Kinder-MX-Parcours, einer umfangreichen Ausstellung mit dennoch nur einem Bruchteil des Sortiments, einer Freestyle-Show und Autogrammstunde mit von IXS unterstützten Aktiven vielfältig in die Veranstaltung ein. Dazu weiß der Chef aber ebenfalls, bei wem er sich zu bedanken hat. «Das ist nur das Team, das es ausmacht. Das ist eine echte Challenge, denn Ostern sollte für die Familien da sein. Aber wir haben es wieder geschafft, 35 Mitarbeiter [von insgesamt rund 950, Anm. d. Autors] im Einsatz zu haben», betonte der 63-Jährige. «Das ist für mich ein bisschen die Herausforderung, weil wir sehr viele Events über das Jahr haben. Und dann auch noch an Ostern etwas Derartiges auf die Beine zu stellen, da kann ich mich nur bei meinen Mitarbeitern recht herzlich bedanken.»

Außer Veranstaltungen unterstützt Hostettler auch zahlreiche Motorsportler – gefühlt fast jeden Schweizer. «Nicht ganz, aber wahrscheinlich sind es sehr wenige, die wir noch nicht unterstützt haben. Das ist zwar oft auch ein Kommen und Gehen, aber man sollte niemals nie sagen. Mein Vater hat schon viele Schweizer wie Rolf Biland, Jacques Cornu, Philip Coulon und so weiter unterstützt. Ich versuche jetzt in den letzten zwei Jahren, das wieder auszubauen und den Motorsport in unserer Firma wieder wichtiger zu machen. Denn am Ende vom Tag müssen wir die Leute begeistern. Ohne Passion geht nichts, und was wir verkaufen, sind keine lebensnotwendigen Dinge. Deshalb müssen wir die Passion hineinbringen.»

Kommen und Gehen ist aber nur bedingt zutreffend, denn zum Beispiel Dominique Aegerter, der gern wieder in Frauenfeld Promotion für Hostettler/IXS machte und es sich auch diesmal nicht nehmen ließ, mit seinem Cross-Bike zwei Show-Runden zu drehen, wird schon seit 30 Jahren gefördert. «Wenn man sieht, wie weit es viele schon gebracht haben, macht das dann auch Spaß. Das ist auch das, weshalb wir hier sind.»

Dabei ist Peter Hostettler auch der Typ Mensch wichtig. «Das ist äußerst wichtig. Man muss mit Leuten umgehen können und man muss Respekt und Anstand haben. Man kann sehr schnell vieles kaputt machen. Der Mensch dahinter ist mir extrem wichtig. Und auch die Familie, denn was Familien für ihre Jungs und Mädchen geben, ist unglaublich. Man ordnet alles dem Sport unter und das ist schön zu sehen.»