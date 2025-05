Vorschau Agueda: Jetzt werden die Karten neu gemischt

In Agueda findet am kommenden Wochenende der 7. Lauf zur Motocross-WM statt

Nach dem Ausfall von WM-Leader Tim Gajser (Honda) werden am kommenden Wochenende im portugiesischen Agueda die Karten neu gemischt. Die Wetteraussichten sind durchwachsen. Es könnte Regenschauer geben.

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von WM-Leader Tim Gajser (Honda) wird es am kommenden Wochenende im portugiesischen Agueda mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Wechsel an der Tabellenspitze der MXGP-WM geben. Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre bringt einen Rückstand von 27 Punkten mit und am Wochenende können bis zu 60 Punkte vergeben werden: 10 im Qualifikationsrennen am Samstag und jeweils 25 pro Wertungslauf am Sonntag. Allerdings ist Febvre der einzige Fahrer, der das Red Plate des WM-Leaders übernehmen kann. Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen hat auf Platz 3 einen Rückstand von 78 Punkten und kann selbst im Idealfall die Tabellenspitze nicht erreichen. Der 18-Jährige holte vor zwei Wochen in Frauenfeld seinen ersten Grand-Prix-Sieg in der MXGP, was seinem Selbstvertrauen einen Schub geben dürfte. Neben Tim Gajser werden in Portugal auch Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux sowie der schweizerische Yamaha-Pilot Valentin Guillod fehlen, die sich ebenfalls in Frauenfeld verletzt haben.

Die Wetteraussichten sind durchwachsen. Es könnte bei starker Bewölkung und Tageshöchsttemperaturen von 18 Grad besonders am Sonntag Regenfälle geben.

Die Hartbodenstrecke auf rotem Untergrund wurde umgestaltet, die Boxengasse verlegt und ein neuer Sprungtisch angelegt. Nach dem Blackout zu Wochenbeginn blieb die Stromversorgung in Portugal vorerst stabil.

WM-Stand nach WM-Runde 6 von 20



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 305 Punkte

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 278, (-27)

3. Lucas Coenen (B), KTM, 227, (-78)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 224, (-81)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 188, (-117)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 178, (-127)

7. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 163, (-142)

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 163, (-142)

9. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 138, (-167)

10. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 126, (-172)

In der MX2-WM konnte Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder nach seinem fulminanten Doppelsieg in Frauenfeld deutlich Boden gutmachen und seinen Rückstand zu WM-Leader und Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) von 12 auf 3 Punkte eindampfen. Der Deutsche weiß, dass er aus eigener Kraft Kay de Wolf bezwingen kann und möglicherweise gelingt es ihm, in Portugal die WM-Führung zu übernehmen.

MX2 WM-Stand nach Runde 6 von 20:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 281 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), KTM, 278, (-3)

3. Andrea Adamo (I), KTM, 258, (-23)

4. Liam Everts (B), KTM, 251, (-30)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 203, (-78)

6. Camden McLellan (ZA), Triumph, 191, (-90)

7. Sacha Coenen (B), KTM, 189, (-92)

8. Cas Valk (NL), KTM, 174, (-107)

9. Valerio Lata (I), Honda, 142, (-139)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 140, (-141)

Im Rahmenprogramm starten die Europameisterschaftsklassen EMX125 und EMX250. Nach 5 von 12 Meisterschaftsläufen konnte der Ungar Aron Katona (KTM) mit seinem Sieg in Frauenfeld die Tabellenführung der EMX125 weiter ausbauen. In der EMX250 musste der lettische Yamaha-Pilot Janis Martins Reisulis in Frauenfeld zwar eine Nullrunde wegstecken, aber er führt nach 4 Wertungsläufen mit einem knappen Vorsprung von 2 Punkten vor dem Spanier Francisco Garcia (Kawasaki).

Wegen der Zeitverschiebung beginnen die Rennen an diesem Wochenende eine Stunde später als gewohnt.

So können die Rennen verfolgt werden*):

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 3. Mai 2025



13:00 – Studio Show mit Paul Malin

14:35 – MX2 Zeittraining

15:10 – MXGP Zeittraining

15:55 – EMX125, Lauf 1

16:40 – EMX250, Lauf 1

17:25 – MX2 Qualifikationsrennen

18:15 – MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 4. Mai 2025



10:35 – EMX125, Lauf 2

12:25 – EMX250, Lauf 2

14:00 - MX2 Lauf 1

15:00 - MXGP Lauf 1

17:00 - MX2 Lauf 2

18:00 - MXGP Lauf 2

*) Angaben in MESZ, ohne Gewähr