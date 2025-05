GAU für Honda: WM-Leader Tim Gajser fehlt in Agueda

Hondas WM-Hoffnungsträger Tim Gajser musste sich vor dem Motocross-Grand-Prix in Portugal auf Grund seiner körperlichen Verfassung nach dem bösen Crash von Frauenfeld für eine Pause entscheiden.

Die Motocross-WM macht nach einer Woche Pause am Wochenende in Agueda in Portugal Station, wo nach einigen Fragezeichen auf Grund von Eigentümerwechseln nun doch gefahren wird. Vor allem die körperliche Verfassung von MXGP-WM-Leader Tim Gajser (Honda) sorgte für viele Spekulationen: Der 28-Jährige hat sich bei seinem spektakulären Abflug im zweiten Durchgang von Frauenfeld die rechte Schulter ausgekugelt.

Seit dem Zwischenfall wurde im Akkord therapiert, die komplette Schonung der Schulter war angesagt, Gajser ist seit zehn Tagen nicht mehr auf dem Motorrad gesessen. Es war zudem auffallend ruhig um den Slowenen. Am Donnerstag wurde entgegen den Erwartungen bestätigt: Gajser kann in Agueda nicht antreten! Dies wurde laut Honda trotz exzellenter Reha-Arbeit gemeinsam entschieden.

«Obwohl ich nach dem Verlassen der Strecke die bestmögliche Versorgung hatte, wird es für mich nicht möglich sein, beim Portugal-Grand-Prix anzutreten», bestätigte Gajser. «Ich habe alles versucht mit Physiotherapie, wie haben alles probiert. Aber es hat nicht funktioniert. Es gab Anfang der Woche Hoffnung, weil es ganz gut lief – aber bei so einer Verletzung kann man nichts überstürzen. Klar bin ich enttäuscht. Jetzt müssen wir schauen, was wir in den nächsten Tagen machen können, um dann unseren nächsten Versuch anzuvisieren.»



Gajser verfügt in der WM-Tabelle aktuell über ein Polster von 27 Punkten auf Kawasaki-Ass Romain Febvre.