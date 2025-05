Agueda: Lucas Coenen (KTM) gewinnt Quali-Race

In einem ereignisreichen MXGP-Qualifikationsrennen setzte sich der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer im Schlamm von Agueda gegen die Konkurrenz durch und startet am Sonntag von der Pole Position in die Wertungsläufe.

Auch während des MXGP-Qualifikationsrennens in Agueda, Grand Prix of Portugal, blieben die Bedingungen nach weiteren Regenfällen schlammig und entsprechend schwierig stellte sich das Rennen für die Piloten dar. Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre zog in verletzungsbedingter Abwesenheit von WM-Leader Tim Gajser (Honda) den Holeshot, wurde aber noch in der ersten Runde von Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen attackiert. Febvre ging auf der äußerst rutschigen Strecke in einer Linkskurve über das Vorderrad zu Boden und fiel auf Platz 9 zurück. Damit erbte Coenen die Führung und ließ sich den Platz an der Sonne danach auch von niemandem mehr streitig machen. Coenen gewann am Ende mit einem Vorsprung von 13 Sekunden vor Calvin Vlaanderen (Yamaha).

Der gestürzte Febvre holte von Platz 9 aus schnell wieder auf und befand sich in der dritten Runde bereits auf Platz 5. Jeremy Seewer (Ducati) ging auf Platz 4 liegend im Bereich einer Bergab-Passage zu Boden und hatte Glück, weder vom nachfolgenden Febvre noch von Jonass erfasst worden zu sein, die knapp rechts und links am Schweizer vorbeischrammten. Jonass ging danach ebenfalls zu Boden und fiel aus den Top-10. Seewer stürzte danach ebenfalls erneut. Jago Geerts (Yamaha) erwischte es an derselben Stelle und der Belgier krachte in das Bike des Schweizers. Nachdem sich Romain Febvre gegen Calvin Vlaanderen (Yamaha) durchgesetzt hatte, rangierte der Franzose auf Platz 3.

Febvre wollte aber mehr und versuchte, die Lücke zu Herlings auf Platz 3 zu schließen. Bis zum Ende des Rennens kam er nicht mehr in Schlagdistanz, doch plötzlich rutschte Herlings vor einer Abfahrt aus und rutschte auf den Füßen den Hang hinunter. Febvre hatte keine Chance, erfasste den auf der Strecke stehenden Herlings und stürzte ebenfalls. Calvin Vlaanderen (Yamaha) ging an beiden havarierten Fahrern vorbei und wurde damit Zweiter, nachdem er zuvor auf Platz 4 rangierte. Febvre war schneller als Herlings wieder auf seinem Motorrad und wurde am Ende immerhin noch Dritter.

Der schweizerische Husqvarna-Pilot Kevin Brumann rangierte in diesem Rennen über weite Strecken auf Platz 7, was allein schon ein ausgezeichnetes Ergebnis gewesen wäre. Er profitierte danach von Stürzen von Kevin Horgmo, Ruben Fernandez und Jeffrey Herlings und wurde damit am Ende sensationell Vierter, was das beste Ergebnis seiner noch jungen Karriere markierte. Auch Kosak-KTM-Pilot Roan van de Moosdijk lieferte auf Platz 5 ein Top-Ergebnis ab. Jeremy Seewer holte sich nach zwei Stürzen auf Platz 9 zwei WM-Punkte.

Der deutsche Beta-Werksfahrer Tom Koch beendete das Rennen auf Platz 22.

MXGP Qualifikation Agueda:



1. Lucas Coenen (B), KTM

2. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

5. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

6. Ruben Fernandez (E), Honda

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

9. Jeremy Seewer (CH), Ducati

10. Maxime Renaux (F), Yamaha

11. Andrea Bonacorsi (I), Fantic

12. Mattia Guadagnini (I), Ducati

13. Brian Bogers (NL), Fantic

14. Adam Sterry (GB), KTM

15. Pauls Jonass (LT), Kawasaki

16. Kevin Horgmo (N), Honda

17. Jan Pancar (SLO), KTM

18. Josh Gilbert (GB), Honda

19. Jago Geerts (B), Yamaha

20. Brent van Doninck (B), Honda

21. Victor Alonso (E), Honda

22. Tom Koch (D), Beta

...

DNS: Tim Gajser (SLO), Honda

DNS:Valentin Guillod (CH), Yamaha