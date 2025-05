Maxime Renaux (Yamaha) erhält nun doch grünes Licht

Maxime Renaux wird nun doch in Agueda an den Start gehen

Obwohl Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux nach seinem Crash in Frauenfeld bereits für den Start in Agueda abgemeldet war, erhielt der Franzose nun doch eine Freigabe, nachdem Tests erfolgreich verliefen.

Nach einem guten Genesungsverlauf und einer weiteren medizinischen Untersuchung wurde Maxime Renaux nun doch für den Start zum MXGP in Agueda (Portugal) am kommenden Wochenende freigegeben. Ursprünglich hieß es, dass der Franzose nach seinem Crash in Frauenfeld nicht starten könne.

Nach einer erneuten Untersuchung führte er einen Test in Belgien durch, der gut verlaufen ist. Mit Blick auf Kraft und Fitness wurden dabei die Erwartungen übertroffen. Heute kam der Franzose in Agueda an, wo er sich einer weiteren Untersuchung durch die FIM-Ärzte stellte. Renaux wurde für fit erklärt, um an diesem Wochenende an der 7. Runde zur MXGP-WM teilzunehmen.

«Unabhängig von den Ergebnissen ist es ein großer Bonus, überhaupt hier zu sein», erklärte Renaux. «Es ist eine Chance und etwas, das wir anfangs nicht erwartet haben. Nun bin ich hier und habe grünes Licht erhalten. Ich werde versuchen, das Beste daraus zu machen.»

In der WM-Tabelle rangiert Maxime nach 6 von 20 absolvierten Läufen auf Platz 5 mit 117 Punkten Rückstand zu Spitzenreiter Tim Gajser (Honda). WM-Leader Tim Gajser wird in Agueda verletzungsbedingt nicht starten, womit seine Kontrahenten die Chance haben, Boden gutzumachen.

WM-Stand nach WM-Runde 6 von 20



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 305 Punkte

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 278, (-27)

3. Lucas Coenen (B), KTM, 227, (-78)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 224, (-81)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 188, (-117)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 178, (-127)