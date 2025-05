Vorschau MXGP-WM Lugo: Bleibt es in Spanien trocken?

Die Motocross-WM geht am kommenden Wochenende im spanischen Lugo in ihre 8. Runde. Nach dem verletzungsbedingten Aus von HRC-Werksfahrer Tim Gajser ist nun Romain Febvre (Kawasaki) Tabellenführer.

Die Strecke von Lugo gilt als die Heimstrecke von Titelverteidiger Jorge Prado, der in diesem Jahr aber in Amerika sein Glück versucht. Nach der Schulter-Operation von Tim Gajser (Honda) ist nun der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre an die Stelle des Top-Favoriten gerückt. Doch der belgische MXGP-Rookie Lucas Coenen (Red Bull KTM) konnte die beiden letzten Grands-Prix in Agueda und Frauenfeld vor Febvre gewinnen. Die WM 2025 wird nun auf ein neues Duell zwischen Coenen und Febvre hinauslaufen. Der Belgier bringt noch einen Rückstand von 43 Punkten mit nach Spanien, aber wenn man bedenkt das Lucas nach Trentino bereits 98 Punkte Rückstand zur Spitze hatte, wird klar, mit welchem Tempo er aufholt.

Nach der Schlammschlacht von Agueda hoffen nun alle Beteiligten auf besseres Wetter. Aber in der Region Galizien bleibt es bei Tageshöchsttemperaturen von 14 Grad kühl und sowohl für Samstag als auch für Sonntag ist leichter Regen vorhergesagt. Gegen Mittag soll die Regenwahrscheinlichkeit sogar auf 45 Prozent steigen.

WM-Stand nach WM-Runde 7 von 20



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 330 Punkte

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 305 (-25)

3. Lucas Coenen (B), KTM, 287, (-43)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 250, (-80)

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 223, (-107)

6. Maxime Renaux (F), Yamaha, 194, (-136)

7. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 163, (-163)

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 177, (-153)

9. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 162, (-168)

10. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 156, (-174)

…

23. Tom Koch (D), Beta, 19, (-311)

In der MX2-WM liegt der niederländische Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf mit 4 Punkten Vorsprung in Führung vor Simon Längenfelder (KTM). Andrea Adamo (KTM) konnte nach seinem Erfolg in Agueda deutlich an Boden gutmachen und liegt auf Platz 3 nur noch 10 Punkte hinter de Wolf. Zu Liam Everts (Husqvarna) auf Platz 4 klafft nach seinem Ausfall in Agueda schon eine größere Lücke von 59 Punkten.

MX2 WM-Stand nach Runde 7 von 20:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 328 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), KTM, 324, (-4)

3. Andrea Adamo (I), KTM, 318, (-10)

4. Liam Everts (B), KTM, 269, (-59)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 225, (-103)

6. Sacha Coenen (B), KTM, 222, (-106)

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 210, (-118)

8. Cas Valk (NL), KTM, 189, (-139)

9. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 168, (-160)

10. Valerio Lata (I), Honda, 160, (-168)

In Lugo gehen die Cross-Damen in ihre zweite WM-Runde. Titelverteidigerin Lotte van Drunen (Yamaha) hat mit ihrem Doppelsieg auf Sardinien die Tabellenführung übernommen. Larissa Papenmeier (Honda) rangiert als beste deutsche Pilotin auf Platz 10.

Außerdem gehen die EMX250 Europameisterschaften in ihre 6. Runde. Der Lette Janis Martins Reisulis (Yamaha) gewann in Agueda beide Läufe und konnte seine Tabellenführung ausbauen.

So können die Rennen verfolgt werden*):

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 10. Mai 2025

12:00 – Studio Show mit Paul Malin



13:35 – MX2 Zeittraining

14:10 – MXGP Zeittraining



14:50 – WMX, Lauf 1

15:40 – EMX250, Lauf 1



16:25 – MX2 Qualifikationsrennen

17:15 – MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 11. Mai 2025



09:35 – EMX250, Lauf 2

11:20 – WMX Lauf 2



13:00 - MX2 Lauf 1

14:00 - MXGP Lauf 1

16:00 - MX2 Lauf 2

17:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MESZ, ohne Gewähr