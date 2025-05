Vorschau und Zeitplan MXGP-WM in Ernée (Frankreich)

Die Motocross-WM 2025 nähert sich ihrer Halbzeitrunde und im französischen Ernée sind die Wetteraussichten auch diesmal wieder unbeständig. Ein weiteres Schlammrennen könnte den Piloten diesmal erspart bleiben.

Die Motocross-WM geht am kommenden Wochenende im französischen Ernée in ihre 9. Runde. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von HRC-Werksfahrer Tim Gajser spitzt sich die MXGP-WM auf das Duell zwischen Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre und dem belgischen Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen zu. Febvre konnte den Spanien-Grand-Prix gewinnen, aber den zweiten Lauf musste er an Coenen abgeben, der immer besser in Fahrt kommt und zunehmend an Selbstvertrauen gewinnt.

Die Wetteraussichten für das Wochenende sind durchwachsen: Am Samstag soll es bei Tageshöchstwerten von 21 Grad Celsius bewölkt aber trocken bleiben. Am Sonntag steigt die Regenwahrscheinlichkeit auf 35%, sodass es den einen oder anderen Schauer geben könnte. Zum Glück ist ein extremes Schlammrennen wie in Agueda vor 3 Wochen nach den Vorhersagen der Meteorologen in Ernée nicht zu erwarten.

In der Teilnehmerliste von Ernée stehen mit Tom Koch (Beta), Noah Ludwig, Maximilian Spies (beide KTM) und Mark Scheu (Husqvarna) vier deutsche Starter.

WM-Stand nach WM-Runde 8 von 20:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 386 Punkte

2. Lucas Coenen (B), KTM, 337, (-49)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 305 (-81)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 277, (-109)

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 261, (-125)

6. Maxime Renaux (F), Yamaha, 259, (-127)

7. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 223, (-163)

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 201, (-185)

9. Kevin Horgmo (N), Honda, 195, (-191)

10. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 179, (-207)

…

23. Tom Koch (D), Beta, 35, (-351)

Auch in der MX2-WM bleibt es weiterhin spannend. Zwar konnte Titelverteidiger Kay de Wolf bisher immer wieder seine Tabellenführung verteidigen, aber die Top-3 trennen nur 21 Punkte. Der deutsche Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder rangiert mit einem Rückstand von 15 Punkten auf Tabellenplatz 2.

MX2 WM-Stand nach Runde 8 von 20:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 380 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), KTM, 365, (-15)

3. Andrea Adamo (I), KTM, 359, (-21)

4. Liam Everts (B), KTM, 313, (-67)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 271, (-109)

6. Sacha Coenen (B), KTM, 264, (-116)

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 241, (-139)

8. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 203, (-177)

9. Cas Valk (NL), KTM, 196, (-184)

10. Valerio Lata (I), Honda, 182, (-198)

Im Rahmenprogramm von Ernée starten die Europameisterschaftsklassen EMX125 und die EMX250 zu ihrem 7. Aufeinandertreffen. Die EMX125 führt weiterhin der Ungar Aron Katona (KTM) an. Die EMX250 wird vom lettischen Yamaha-Piloten Janis Martins Reisulis angeführt.

So können die Rennen verfolgt werden*):



Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 24. Mai 2025



12:00 – Studio Show mit Paul Malin



13:35 – MX2 Zeittraining

14:10 – MXGP Zeittraining



14:55 – EMX125, Lauf 1

15:40 – EMX250, Lauf 1



16:25 – MX2 Qualifikationsrennen

17:15 – MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 25. Mai 2025



09:45 – EMX125, Lauf 2

11:25 – EMX250, Lauf 2



13:00 - MX2 Lauf 1

14:00 - MXGP Lauf 1

16:00 - MX2 Lauf 2

17:00 - MXGP Lauf 2

*) Angaben in MESZ, ohne Gewähr