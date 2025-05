MX2-Champion Kay de Wolf über seine Pläne in den USA

Nach dem Gewinn der MX2-Weltmeisterschaft 2024 gönnte sich Kay de Wolf einen Blick in die US-Supercross-Szene. Wie der Husqvarna-Pilot aus den Niederlanden über seinen weiteren Karriereweg denkt.

Kay de Wolf holte im letzten Rennen der MX2-WM 2024 den ersten WM-Titel seiner Karriere, nur wenige Tage nach seinem 20. Geburtstag. Der Niederländer führte die Weltmeisterschaft von Beginn an und gab das Red Plate zu keinem Zeitpunkt aus der Hand. In diesem Jahr tritt der Husqvarna-Werkspilot erneut in der 250er-Kategorie an und führt nach 8 von 20 Events knapp vor Simon Längenfelder (KTM).

Der Aufstieg in die MXGP ist für de Wolf vorgezeichnet, aber auch ein Wechsel in die Supercross-Szene ist denkbar. Im vergangenen Jahr gönnte er sich bereits einen Abstecher in die USA. «Der Trip war großartig», schwärmte der Red-Bull-Athlet gegenüber SPEEDWEEK.com. «Dort Supercross zu fahren, macht Laune. Ich glaube, die meisten Crosser träumen davon, einmal in die US-Szene zu wechseln. Vielleicht funktioniert es bei mir eines Tages.»

Was macht für de Wolf den Reiz am Supercross in den USA aus? «Es ist einfach cool dort. In den Stadien sind so viele Fans, und vor vielen Fans zu fahren, macht Spaß. Die Supercross-Szene in den USA und die MXGP in Europa sind ähnlich groß. Für mich persönlich macht es keinen großen Unterschied. In beiden Serien fahren wir Rennmaschinen und im Dreck – es ist der gleiche Sport und beides macht Spaß. Ich hatte auch keine Probleme, mich auf die Strecken umzustellen. Nach einer Woche hatte ich einen guten Speed und meine, dass ich mich im Supercross gut schlagen würde. Typen wie Marvin Musquin haben bewiesen, dass man als Europäer in den USA erfolgreich sein kann.»

De Wolf hat einen bis Ende 2026 laufenden Vertrag mit Husqvarna mit Option auf Verlängerung, der einen Wechsel in die USA nicht ausschließt. «Wir haben bislang nicht darüber gesprochen, nächstes Jahr werde ich aber noch in Europa bleiben», verriet der 20-Jährige. «Wohin es danach geht, weiß ich nicht – vielleicht bleibe ich auch im MXGP-Umfeld. Für dieses Jahr steht die erfolgreiche Titelverteidigung an. Der zweite Titel ist schwerer, weil du der Gejagte bist und jeder dich schlagen will.»