Romain Febvre (Kawasaki) ist Dutch Champion!

Romain Febvre holte sich den Titel in der niederländischen Serie Dutch Masters of Motocross

MXGP-WM-Leader Romain Febvre sicherte sich am vergangenen Wochenende trotz des verlorenen Duells gegen Red-Bull-KTM-Ass Jeffrey Herlings den Titel bei den Dutch Masters of Motocross.

Die Pause in der Motocross-WM verwendeten viele MXGP-Asse wie Jeffrey Herlings zu einem Start in der niederländischen Meisterschaft Dutch Masters of Motocross, die diesmal in Markelo zu Gast war. Auch MXGP-WM-Leader Romain Febvre nutzte den Renntag auf dem sandigen Kurs und konnte am Ende jubeln.

Der 33-jährige Franzose aus dem Kawasaki-Werksteam holte sich nach zwei zweiten Plätzen den Meistertitel – er ist somit der neue Champion der prestigeträchtigen Dutch-Masters-Serie. Febvre war rechnerisch bereits nach seinem zweiten Rang im ersten Lauf die Krone nicht mehr zu entreißen. Für Herlings war die Chance auf den Gesamtsieg bereits vorher dahin, da er die erste Station der Dutch Masters im Frühling wegen seiner anhaltenden Knieprobleme auslassen hatte müssen.

Der Red-Bull-KTM-Held zeigte sich dafür in Markelo in Bestform, holte sich beide Laufsiege mit etwa fünf Sekunden Vorsprung auf Febvre und sorgte somit seinerseits bei den heimischen Anhängern für Jubel. Febvre hatte im ersten Lauf nach einem durchwachsenen Start hart zu kämpfen – er musste sich nach dem Start von Position 9 nach vorne kämpfen.

Der Franzose hatte im Zeittraining die Bestzeit markiert – vor Herlings und Yamaha-Ass Jago Geerts, der in beiden Rennen Position 3 belegte. Im zweiten Rennen beschatteten sich die beiden Top-Asse vom Start weg. Febvre wollte auch den Tagessieg, fand aber gegen Herlings kein Rezept. Auf Rang 4 fuhr in beiden Durchgängen Brian Bogers mit der Werks-Fantic. In der MX2-Klasse holte sich KTM-Fahrer Cas Valk beide Laufsiege.