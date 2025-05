Jeffrey Herlings (KTM): 200. Grand Prix in Ernée

Der niederländische Red-Bull-KTM-Fahrer Jeffrey Herlings wird am kommenden Wochenende in Ernée seinen 200. Einsatz im Rahmen der Motocross-WM absolvieren – seine Bilanz ist eindrucksvoll.

Motocross-Ass Jeffrey Herlings feiert am Wochenende beim Frankreich-GP in Ernée bei der neunten Station der Motocross-WM 2025 ein rundes Jubiläum. Der fünffache Weltmeister aus dem Team Red Bull KTM wird zum 200. Mal am Start eines Motocross-Grand-Prix stehen. Fakt ist: Ohne der vielen Verletzungen hätten es weit mehr sein können.

Die Bilanz des 30-Jährigen aus Geldrop liest sich eindrucksvoll – nämlich dann, wenn man die Prozentquoten hernimmt. Herlings hält aktuell den Allzeit-Rekord mit 107 Grand-Prix-Siegen (46 MXGP/61 MX2). Der KTM-Held schaffte bei seinen bisher 450 Rennstarts (inklusive der Quali-Races) in der Weltmeisterschaft eine 45-Prozent-Quote, was die Laufsiege betrifft. Ebenfalls beeindruckend ist die Quote an Grand-Prix-Podiumsplätzen: hier hält «The Bullet» aktuell bei einer 70-prozentigen Ausbeute.

Zur Erinnerung: Die MXGP-Saison 2022 musste Herlings wegen einer schweren Fußverletzung komplett auslassen, nachdem er sich davor 2021 in einem Herzschlag-Finale gegen Romain Febvre (Kawasaki) und Tim Gajser (Honda) in Mantua seinen bisher letzten WM-Titel gesichert hatte. Seine Karriere auf Grand-Prix-Ebene begann Herlings in der Saison 2010 als Gegner von Ken Roczen in der MX2-Kategorie.

In seiner zweiten MXGP-Saison im Jahr 2018 schaffte Herlings eine 100-Prozent-Podiumsausbeute – er stand damals in jedem Grand Prix in der Tagesabrechnung auf dem Treppchen. Er gewann damals den WM-Titel und 17 Grands Prix. In der aktuellen WM-Tabelle der MXGP belegt Herlings Rang 13. Der Niederländer konnte in diesem Jahr erst beim vierten Saison-Event in Riola Sardo auf Sardinien einsteigen. Grund waren seine anhaltenden Knieprobleme.