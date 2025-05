Viele Neuerungen beim MXGP of Germany 2025

Letztes Jahr kamen zum MXGP of Germany in Teutschenthal 27.000 Fans

Am 31. Mai und 1. Juni findet der Motocross-Weltmeisterschaftslauf in Teutschenthal statt. Die Fahrer und Fans können sich auf einige Neurungen und Verbesserungen freuen.

Die Verbesserungen beginnen für die Fans schon bei der Anreise. Für diese gibt es 2025 einen neuen Großparkplatz auf der dem Veranstaltungsgelände gegenüberliegenden Straßenseite, von dem aus der untere Eingang zu Fuß gut zu erreichen ist. Dadurch dürfte die An- und Abreise deutlich entspannter ablaufen. Eine Optimierung der Parkplatzsituation ist notwendig geworden – im letzten Jahr besuchten den MXGP of Germany an zwei Tagen insgesamt 27.000 Fans.

Die zweite Neuerung ist für jene Zuschauer, die sich rechtzeitig eines der bereits ausverkauften Zusatztickets für die Steintribüne nahe der Startkurve gesichert haben. Sie sitzen ab diesem Jahr auf bequemen Sitzschalen statt auf dem blanken Beton.

Darüber hinaus wartet auf die Fans und vor allem für die Fahrer eine leicht geänderte Streckenführung im nördlichen Teil des legendären Talkessels. Einher geht damit eine leichte Verkürzung des Kurses, sodass sich bei konstanten Renndistanzen die Rundenanzahl und damit die Rennaction erhöhen. «Anders als national, gilt bei der Motocross-Weltmeisterschaft die Streckenabnahme nur jeweils ein Jahr. Da haben wir uns gedacht, dass wir den Streckenverlauf etwas ändern – einfach um etwas Abwechslung reinzubringen», erklärte Andreas Kosbahn, Geschäftsführer des gastgebenden MSC Teutschenthal. «Die Änderung ist aber nicht gravierend, sodass sich bei den liebgewonnen Zuschauerplätzen unserer Fans nicht viel ändert. Dennoch glauben wir, etwas neue Würze reinzubringen.»

Feste Größen für die Fans sind wieder die Anreisemöglichkeit der Wochenendgäste am Freitag (30.5.) ab 10 Uhr, der im Eintrittspreis enthaltene freie Zugang zum Fahrerlager, die Partys am Freitag- und Samstagabend und das volle Rennprogramm mit fünf Klassen. Neben der Top-WM-Klasse MXGP und der WM-Klasse MX2 ist auch die Damen-Weltmeisterschaft WMX wieder am Start. Hinzu kommen die beiden Europameisterschaftsklassen EMX125 sowie die MXE für sechs- bis achtjährige Kinder mit Elektro-Bikes.



Weitere Infos gibt es unter: www.mxgp-germany.de, www.msc-teutschenthal.de und/oder www.mxgp.com.