Ernée: Lucas Coenen (KTM) startet von Pole

MXGP Qualifikationsrennen zum Grand Prix of France in Ernée: Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen brannte schon am Vormittag die schnellste Rundenzeit in den französischen Hartboden, startete mit einem Holeshot ins Qualifikationsrennen und gewann mit einem überlegenen Start-Ziel-Sieg. Phasenweise betrug sein Vorsprung gegenüber dem Rest des Feldes 10 Sekunden. Am Ende gewann er mit 6 Sekunden Vorsprung.

Der französische WM-Leader und Lokalmatador Romain Febvre (Kawasaki) startete im Bereich der Top-5, nutzte Fehler von Isak Gifting (Yamaha) und Ruben Fernandez (Honda) und biss sich danach an dem überraschend gut aufgelegten Kevin Horgmo (Honda) fest. Horgmo fuhr Kampflinie und trieb den frustrierten Febvre am Ende sogar noch in einen Fehler, so dass dieser zur Enttäuschung der französischen Fans mit dem dritten Platz leben musste.

Eine weitere Überraschung war der slowenische KTM-Privatfahrer Jan Pancar, der erst in der letzten Runde von Maxime Renaux (Yamaha) vom 5. Platz verdrängt wurde. Der schweizerische Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer kam nach einem soliden Rennen auf Platz 7 ins Ziel vor dem ebenfalls starken Schweden Isak Gifting (Yamaha).

Jeffrey Herlings (KTM) rettete in der letzten Runde auf Platz 10 noch einen WM-Punkt. Die deutschen Fahrer verfehlten die Top-20. Beta-Werksfahrer Tom Koch war auf Rang 21 der beste deutsche Pilot. Noah Ludwig (KTM) erwischte diesmal keinen guten Start und musste sich vom Ende des Feldes auf Platz 25 vorarbeiten.

Der belgische Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts, der vor zwei Wochen das Qualifikationsrennen in Lugo gewann, steuerte nach vier Runden die Boxengasse an.

MXGP Qualifikation Ernée:



1. Lucas Coenen (B), KTM

2. Kevin Horgmo (N), Honda

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Ruben Fernandez (E), Honda

5. Maxime Renaux (F), Yamaha

6. Jan Pancar (SLO), KTM

7. Jeremy Seewer (CH), Ducati

8. Isak Gifting (S), Yamaha

9. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

10. Jeffrey Herlings (NL), KTM

11. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

12. Andrea Bonacorsi (I), Fantic

13. Brian Bogers (NL), Fantic

14. Mattia Guadagnini (I), Ducati

15. Adam Sterry (GB), KTM

16. Tom Gyon (F), Triumph

17. Pauls Jonass (LT), Kawasaki

18. Brent van Doninck (B), Honda

19. Ben Watson (GB), Beta

20. Victor Alonso (E), Honda

21. Tom Koch (D), Beta

22. Cornelius Toendel (N), Honda

23. Marcel Stauffer (A), KTM

24. Alberto Forato (I), Honda

25. Noah Ludwig (D), KTM

…

29. Mark Scheu (D), Husqvarna

...

34. (DNF) Jago Geerts (B), Yamaha

…

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), KTM

DNS: Tim Gajser (SLO), Honda

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha