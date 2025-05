Ernée: Andrea Adamo (KTM) Pole, Problem für de Wolf

Der italienische Red Bull KTM-Werksfahrer Andrea Adamo gewann das MX2-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of France in Ernée vor Simon Längenfelder und Sacha Coenen (beide KTM). Probleme für de Wolf.

Drama für Tabellenführer Kay de Wolf im Zeittraining von Ernée, 9.Lauf zur MX2-Motocross-WM 2025: Der Niederländer stürzte in einer Kurve und verletzte sich augenscheinlich die rechte Schulter. De Wolf ließ sein Bike auf der Strecke zurück und lief umgehend zurück ins Fahrerlager. Der Titelverteidiger konnte das Zeittraining nicht beenden und qualifizierte sich nur auf Platz 20 für das Rennen. Zum Qualifikationsrennen trat er an, wirkte aber nicht in Vollbesitz seiner Kräfte und betrieb Schadensbegrenzung.

Der deutsche Red Bull KTM-Werksfahrer lag nach dem Start am Ende der ersten Geraden vorn, doch er bremste etwas zu spät, so dass er weit nach Außen getragen wurde und Andrea Adamo (KTM) innen eine schnellere Linie fand und als Führender in die erste Runde ging. Das Rennen war geprägt vom Duell zwischen Adamo und Längenfelder, aber der Deutsche fand keinen Weg am Sizilianer vorbei und musste sich mit Platz 2 abfinden.

De Wolf startete im Bereich der Top-20. Sein belgischer Husqvarna-Teamkollege Liam Everts stürzte in der ersten Runde und musste das Feld von hinten aufrollen. Rick Elzinga (Yamaha) rangierte auf Platz 4, stürzte aber nach einem Sprung und musste das Rennen angeschlagen beenden. De Wolf kämpfte sich tapfer gegen die Schmerzbarriere nach vorn, aber am Ende der Boxengasse musste er sein Motorrad einmal kurz in den Boden legen, nachdem er über beide Räder wegrutschte.

Die beiden Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan und Guillem Farres stürzten in der Anfangsphase. Farres musste das Rennen aufgeben, McLellan betrieb auf Platz 15 Schadensbegrenzung.

Kay de Wolf kämpfte sich in der letzten Runde noch am lettischen Yamaha-Werksfahrer Karlis Reisulis und an Liam Everts vorbei und beendete das Rennen auf Platz 8. Sein Vorsprung in der WM-Tabelle wurde von 15 auf 9 Punkte gegenüber Simon Längenfelder auf Platz 2 eingedampft.

Die große Frage für die Wertungsläufe am Sonntag ist, wie fit Kay de Wolf nach seinem Crash ist und wie sehr ihn seine Schulterverletzung behindert.

MX2 Qualifikationsrennen Ernée:



1. Andrea Adamo (I), KTM

2. Simon Längenfelder (D), KTM

3. Sacha Coenen (B), KTM

4. Thibault Benistant (F), Yamaha

5. Valerio Lata (I), Honda

6. Oriol Oliver (E), KTM

7. Cas Valk (NL), KTM

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

9. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

10. Liam Everts (B), KTM

11. Ferruccio Zanchi (I), Honda

12. Maxime Grau (F), KTM

13. David Braceras (E), Honda

14. Mathys Valin (F), Kawasaki

15. Camden McLellan (ZA), Triumph

16. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM

17. Mike Gwerder (CH), KTM

18. Magnus Smith (DK), KTM

19. Scott Smoulders (NL), Triumph

20. Filip Olsson (S), KTM

...

26. (DNF) Rick Elzinga (NL), Yamaha

27. (DNF) Guillem Farres (E), Triumph