Noah Ludwig (KTM): Was war am Sonntag los? 02.06.2025 - 18:52 Von Thoralf Abgarjan

© Thoralf Abgarjan Noah Ludwig feierte mit Tom Koch am Samstag mit den Fans © Thoralf Abgarjan Noah Ludwig im Talkessel © Thoralf Abgarjan Noah Ludwig bei seinem Heim Grand Prix © Thoralf Abgarjan Am Samstag gab es einen Zweikampf mit Jeremy Seewer © Thoralf Abgarjan Noah Ludwig vor Jeremy Seewer © Thoralf Abgarjan Noah Ludwig vor dem Hang der Nationen © Thoralf Abgarjan Noah Ludwig im Telkessel © Thoralf Abgarjan Nach dem Start zum Qualifikationsrennen rangierte Noah in der Spitzengruppe © Thoralf Abgarjan Noah Ludwig erwischte im ersten Lauf am Sonntag einen guten Start Zurück Weiter

Nach einer eindrucksvollen Leistung am Samstag verfehlte Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig am Sonntag beim Grand Prix of Germany im Talkessel in beiden Wertungsläufen die Punkteränge. Dabei war leider Pech im Spiel.