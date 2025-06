Video: Der heftige Abflug von Ruben Fernandez (HRC)

Das HRC-Werksteam erwischte es beim Deutschland Grand Prix gleich doppelt und das sogar an derselben Stelle. Nachdem es Ferruccio Zanchi am Samstag versucht hatte, probierte es Fernandez im Rennen und flog ebenfalls ab.

Der Streckenabschnitt, an dem gleich zwei HRC-Werksfahrer abflogen, sah von außen betrachtet vergleichsweise unspektakulär aus. Doch dieser Streckenteil war gefährlich. Es handelt sich um die Wellenpassage nachdem die Fahrer die Startgerade entlang des Startgatters überqueren. Dort, genau gegenüber der Boxengasse, befindet sich ein flacher Sprung mit folgender Welle. Der Abstand der beiden Hügel war für die meisten Fahrer zu groß, um die Passage als Doppelsprung mit einem Satz zu nehmen. Wer es probierte und die Distanz nicht ganz schaffte, wurde mit einem heftigen Abflug bestraft.

Ferruccio Zanchi probierte es schon im MX2-Zeittraining am Samstag. Beim Versuch, beide Hügel in einem Satz zu überspringen, flog er heftig ab. Der Italiener verletzte sich dabei am Knie und derzeit ist noch unklar, wie schwer seine Verletzungen sind. Eigentlich hätte sein MXGP-Teamkollege Ruben Fernandez nach diesem Zwischenfall gewarnt sein müssen, aber der Draufgänger probierte es im ersten Lauf der MXGP trotzdem. In der ersten Runde schaffte er die Distanz nicht und landete auf der Kuppe des zweiten Hügels. Dabei wurde er komplett zusammengestaucht, ausgehebelt und flog ebenfalls ab. Der Spanier hatte Glück, dass er von der nachfolgenden Fahrermeute nicht noch überrollt wurde.

Fernandez stieg zwar wieder auf seine Honda auf, aber nach einer Runde musste er wegen zu starker Schmerzen aufgeben und konnte zum zweiten Lauf auch nicht wieder antreten. Ob Fernandez und Zanchi am kommenden Wochenende wieder fit sein werden, ist derzeit noch ungewiss.