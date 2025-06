Talkessel: Andrea Adamo (KTM) siegt und ist WM-Leader

Mit einem 1-3-Ergebnis gewann red Bull KTM-Werksfahrer Andrea Adamo den Grand Prix of Germany im Talkessel von Teutschenthal und übernahm damit zugleich die WM-Führung. Simon Längenfelder wurde Gesamt-Fünfter.

10. Lauf der MX2 Motocross-WM im Talkessel von Teutschenthal: In der Pause zwischen den beiden Wertungsläufen ging ein Gewitterguss über den Talkessel nieder und während des zweiten Wertungslaufs regnete es und weichte die Strecke auf.

Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen zog den Holeshot und führte das Rennen 10 Runden lang an und befand sich damit auf Kurs zum Grand-Prix-Sieg. In der 11. Runde geriet der Belgier am Dreifach-Bergaufsprung ins Straucheln und landete im Fangzaun. Sein Motorrad verklemmte sich in einen TV-Stand. Bis er sein Bike aus dem Gerüst befreit hatte, war er auf Platz 17 zurückgefallen.

Damit war der Weg frei für den spanischen Triumph-Werksfahrer Guillem Farres, der auf Platz 2 gestartet war. Farres blieb v´cool und fokussiert. Als am Ende Kay de Wolf (Husqvarna) immer näher rückte, behielt er die Übersicht und fuhr den ersten Laufsieg seiner Karriere ein.

Lokalmatador und WM-Leader Simon Längenfelder erwischte keinen guten Start. Der Deutsche startete im Bereich vonPlatz 11, fiel dann in Runde 5 nach einem Fehler auf Platz 14 zurück und kämpfte sich am Ende mit viel Kampfgeist bis zum Ende auf Platz 9 zurück. Mit einem 3-9-Ergebnis beendete Längenfelder den Tag auf Gesamtrang 5.

Andrea Adamo kam in diesem Rennen auf Platz 3 ins Ziel und gewann mit einem 1-3-Ergebnis den Grand Prix of Germany. Guillem Farres wurde mit einem 9-1-Ergebnis Zweiter vor Kay de Wolf (7-2). Das Schlammrennen forderte naturgemäß zahlreiche Sturzopfer: Liam Everts stürzte nach einer Kollision mit Ivano van Erp, fiel von Platz 7 auf 10 zurück und beendete den zweiten Lauf auf Rang 7.

Mit seinem Grand-Prix-Sieg übernahm Andrea Adamo nach 10 von 20 absolvierten Rennen zugleich die WM-Führung mit 3 Punkten Vorsprung gegenüber Simon Längenfelder.

In der kommenden Woche geht es im lettischen Kegums in WM-Runde 11.

Ergebnis MX2 Talkessel:



1. Andrea Adamo (I), KTM, 1-3

2. Guillem Farres (E), Triumph, 9-1

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 7-2

4. Valerio Lata (I), Honda, 4-4

5. Simon Längenfelder (D), KTM, 3-9

6. Liam Everts (B), KTM, 6-7

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 8-6

8. Sacha Coenen (B), KTM, 2-15

9. Oriol Oliver (E), KTM, 10-5

10. Thibault Benistant (F), Yamaha, 5-11

11. Maxime Grau (F), KTM, 11-10

12. Julius Mikula (CZ), TM, 14-8

13. Karlis Reisulis (LT), Yamaha, 12-14

14. Cas Valk (NL), KTM, 16-12

15. Mike Gwerder (CH), KTM, 15-16

16. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM, 13-26



...

DNS: Mathis Valin (F), Kawasaki

DNS: Ferruccio Zanchi (I), Honda

DNS: Rick Elzinga (NL), Yamaha

MX2 WM-Stand nach Runde 10 von 20:



1. Andrea Adamo (I), KTM, 466 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), KTM, 463, (-3)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 435, (-31)

4. Liam Everts (B), KTM, 377, (-89)

5. Sacha Coenen (B), KTM, 342, (-124)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 337, (-129)

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 294, (-172)

8. Valerio Lata (I), Honda, 265, (-201)

9. Cas Valk (NL), KTM, 231, (-235)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 220, (-246)