Deutschland GP: Lucas Coenen (KTM) geht in Führung

Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen gewann den ersten Lauf der MXGP-Klasse mit einem Start-Ziel-Sieg vor seinem Teamkollegen Jeffrey Herlings und Calvin Vlaanderen (Yamaha).

Erster Lauf der Klasse MXGP, Grand Prix of Germany im Talkessel von Teutschenthal: Polesetter Lucas Coenen (KTM) zog den Holeshot vor Jan Pancar (KTM), Jeffrey Herlings (KTM) und Ruben Fernandez (Honda). Fernandez stürzte in der ersten Runde und musste das Rennen angeschlagen aufgeben. Der Spanier stürzte an demselben Streckenabschnitt, der am Samstag schon seinem HRC-Teamkollegen Ferruccio Zanchi in der MX2-Klasse zum Verhängnis wurde.

Die Vierergruppe mit Coenen, Herlings, Vlaanderen und Febvre lag das gesamte Rennen über nah beieinander. Febvre wirkte etwas frustriert, aber er fand keinen Weg an Vlaanderen vorbei. In der Endphase des Rennens startete Herlings einen Endspurt, doch es reichte nicht. Der Belgier gewann mit einem Vorsprung von 0,98 Sekunden vor Herlings, Vlaanderen und Febvre.

Pauls Jonass rangierte im Bereich der Top 7, doch ein Crash an einer Abfahrt, bei dem er sich den Lenker komplett verbog, zwang ihn zur Aufgabe.

Beta-Werksfahrer Tom Koch kam als bester Deutscher auf Rang 14 vor dem Österreicher Marcel Stauffer (KTM) ins Ziel.

«Jeffrey hat über das ganze Rennen Druck gemacht. Das hat wirklich Spaß gemacht», erklärte Lucas Coenen im Ziel und Maximilian Spies (KTM) holte auf Platz 17 vier WM-Punkte. Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig, der am Samstag das Qualifikationsrennen mit einer überzeugenden Leistung auf Platz 11 beendet hatte, erwischte keinen guten Start und verfehlte auf Platz 22 die Punkteränge.

MXGP Lauf 1 Talkessel:



1. Lucas Coenen (B), KTM

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM

3. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

4. Romain Febvre (F), Kawasaki

5. Jeremy Seewer (CH), Ducati

6. Maxime Renaux (F), Yamaha

7. Isak Gifting (S), Yamaha

8. Brian Bogers (NL), Fantic

9. Andrea Bonacorsi (I), Fantic

10. Brent van Doninck (B), Honda

11. Jan Pancar (SLO), KTM

12. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

13. Jago Geerts (B), Yamaha

14. Tom Koch (D), Beta

15. Marcel Stauffer (A), KTM

16. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

17. Maximilian Spies (D), KTM

18. Mattia Guadagnini (I), Ducati

19. Alberto Forato (I), Honda

20. Josh Gilbert (GB), Honda

21. Ben Watson (GB), Beta

22. Noah Ludwig (D), KTM

23. Cato Nickel (D), Husqvarna

…

28. Peter König (D), KTM

…

31. Tim Koch (D), Husqvarna

….

35. (DNF) Pauls Jonass (LT), Kawasaki

...

39. (DNF) Ruben Fernandez (E), Honda

...

DNS: Mark Scheu (D), Husqvarna

DNS: Kevin Horgmo (N), Honda

DNS: Tim Gajser (SLO), Honda

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha