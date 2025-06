Sieger Andrea Adamo (KTM) über sein Red Plate

KTM-Werksfahrer Andrea Adamo übernahm mit seinem Sieg beim Deutschland Grand Prix im Talkessel auch das Red Plate des WM-Führenden. Nach dem Rennen sprach er über seine Strategie, die ihn in dieser Saison so stark macht.

Mit einem 1-3-Ergebnis gewann der sizilianische Red Bull KTM-Werksfahrer Andrea Adamo den Grand Prix of Germany. Team-Manager Joel Smets lag also mit seiner Prognose am Freitag vor dem Rennen genau richtig, als er SPEEDWEEK.com gegenüber erklärte: «Längenfelder hat letzte Woche gewonnen. Ich hoffe, dass Adamo diese Woche gewinnt.» Die entsprechende Passage ist unten im Video nochmal zum Nachhören.

Im Gegensatz zu Sacha Coenen ist Andrea Adamo ein vergleichsweise unspektakulärer Fahrer. Er hat einen ruhigen Fahrstil und wirkt in jeder Situation kontrolliert. Während Sacha unbedingt jedes Rennen gewinnen will und mit spektakulären und wilden Aktionen oft über das Ziel hinaus schießt, behält Adamo stets das große Bild im Auge und das heißt WM-Titel.

Mit seinem Sieg beim Deutschland Grand Prix nahm Andrea Adamo Simon Längenfelder das Red Plate des WM-Führenden ab. «Das Red Plate zu haben ist natürlich schön, aber es ist eigentlich nicht so wichtig», erklärte der Sizilianer nach dem Rennen. «Wichtig ist, dass wir am Ende der Saison das Red Plate haben. Ich kämpfe um den WM-Titel und deshalb ist es wichtig, keine Fehler zu machen und in keinem Rennen Punkte einzubüßen. Die Saison ist lang und wir haben jetzt erst die Hälfte der Rennen hinter uns.»

Bis 10 Minuten vor Schluss befand sich Sacha Coenen auf Kurs zum Gesamtsieg. Mit einem 2-1-Ergebnis wäre er mit 47 Punkten Grand-Prix-Sieger geworden, doch auch diesmal warf er den Sieg weg, krachte in ein Kameragerüst und brauchte danach viel Zeit, um sein Motorrad wieder frei zu bekommen.

Andrea profitierte von Sachas Crash, aber es war das sprichwörtliche Glück des Tüchtigen, das ihm zum Gesamtsieg verhalf, denn die Bedingungen waren im zweiten Lauf schon extrem anders: Durch den starken Regen in der Rennpause wurde die Strecke schlammig und es bildeten sich sehr tiefe Spurrinnen. Am Ende hatte Adamo 12 Sekunden Rückstand zu Laufsieger Guillem Farres (Triumph). Seine im Talkessel gezeigte Konstanz könnte sich am Ende für den Sizilianer auszahlen.

Ergebnis MX2 Talkessel:



1. Andrea Adamo (I), KTM, 1-3

2. Guillem Farres (E), Triumph, 9-1

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 7-2

4. Valerio Lata (I), Honda, 4-4

5. Simon Längenfelder (D), KTM, 3-9

6. Liam Everts (B), KTM, 6-7

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 8-6

8. Sacha Coenen (B), KTM, 2-15

9. Oriol Oliver (E), KTM, 10-5

10. Thibault Benistant (F), Yamaha, 5-11

MX2 WM-Stand nach Runde 10 von 20:



1. Andrea Adamo (I), KTM, 466 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), KTM, 463, (-3)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 435, (-31)

4. Liam Everts (B), KTM, 377, (-89)

5. Sacha Coenen (B), KTM, 342, (-124)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 337, (-129)

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 294, (-172)

8. Valerio Lata (I), Honda, 265, (-201)

9. Cas Valk (NL), KTM, 231, (-235)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 220, (-246)