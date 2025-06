Antonio Cairoli (Ducati): Comeback in Matterley Basin

Der neunfache Motocross-Weltmeister Antonio Cairoli wird am 21.-22. Juni zum 12. Lauf der Motocross-WM in Matterley Basin antreten. Auf dem englischen Wiesenkurs konnte der Sizilianer schon 6 Grand-Prix-Siege einfahren.

Am Wochenende des 22. Juni findet in Matterley Basin der 12. Lauf zur Motocross-WM 2025 statt. Das Ducati Corse Werksteam wird dort erstmals mit 3 Werksfahrern an den Start gehen. Neben den Stammfahrern Jeremy Seewer und Mattia Guadagnini wird der neunfache Motocross-Weltmeister Antonio Cairoli mit der Desmo450 MX am Startgatter stehen.

Für Cairoli wird der Start in England bereits sein zweiter Einsatz in diesem Jahr. In Arco di Trentino fiel er im Qualifikationsrennen am Samstag mit defektem Hinterrad aus und startete vom schlechtesten Startplatz aus in den ersten Wertungslauf am Sonntag. Von ganz außen gelang ihm ein sensationeller Start in die Top-10 und am Ende kam er auf Rang 13 ins Ziel. Im zweiten Lauf haderte er nach seiner langen Rennpause etwas mit seiner Kondition und bekam dazu noch Armkrämpfe. Dennoch beendete er das Rennen auf einem respektablen 19. Platz.

Die Strecke von Matterley Basin liegt Antonio Cairoli. Hier konnte er bereits 6 Grand-Prix-Siege einfahren. 2006 gewann er auf dem englischen Wiesenkurs den zweiten Lauf des Motocross der Nationen, und zwar mit der 250er gegen die leistungsstärkeren 450er. Zweiter wurde damals übrigens Ryan Villopoto!